PRVI PUT SE OGLASIO SAŠA POPOVIĆ O AFERI SA ZADRUGARKOM! Ovo je prava i jedina istina o odnosu sa Ivom

Direktor Granda Saša Popović oglasio se povodom priča da ga je zadrugarka Iva Grgurić, pošto je njihova zajednička slika procurila na društvenim mrežama, proganjala kako bi ga osvojila i poručio da je Ivu u životu video na svega pet minuta.

Saša Popović baš ne voli piletinu? Iva Grgurić sa direktorom Granda! pic.twitter.com/Dc8oXubbHe — Vojislav Nikolić (@VojislavNikoli6) 14. децембар 2019.

"Devojku koju mediji danima dovode u vezu sa mnom, te priču nadograđuju do scenarija za film, video sam jednom u životu i to na pet minuta, kada je i nastala zajednička fotografije. Baš kao što se svakodnevno slikam sa ljudima na ulici. Nikada je ni pre, ni posle toga nisam video i to je jedina istina", rekao je Saša Popović.

Popović je zamolio sve medije da ga ne povezuju sa njegovom porodicom i sa njim sa "izvesnim osobama", jer remete njegov privatan život.

foto: Printscreen

Kurir.rs

Kurir