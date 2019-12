ŽELIM DA BUDEM VOLJENIJA OD JUTRA DO VEČERI! Sonja Marinković progovorila o razvodu i sve ŠOKIRALA iskrenošću

Želim da u 2020. godini budem najvoljenija žena, od jutra do večeri,

Šuškalo se da je voditeljka Sanja Marinković razvela od supruga Aleksandra Uhrina, pa je odlučula da stavi tačku na ove priče.

"Želim da u 2020. godini budem najvoljenija žena, od jutra do večeri, e sad, da li će to biti u braku ili ne, to ću da razmislim", rekla je Sanja.

"Jedna sam od onih žena koja veruje da postoji više velikih ljubavi i da nije garancija da će velika ljubav da završi brakom za ceo život. Ja kad sam se venčavala, to nije bila neka moja mera sreće, jer smo se mi venčali kad je Strahinja imao četiri godine i nisam ni tada tražila garancije koliko će to da traje. Rekla sam da želim da budem najvoljenija žena u 2020. godini, a da li će to biti u braku ili neće, razmisliću. Nisam se razvela, vreme će pokazati", dodala je voditeljka.

