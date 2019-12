SANJA MARINKOVIĆ PROGOVORILA O RAZVODU! Voditeljka nikad iskrenije o braku i MUŽU!

Sanja Marinković gostujući u jednoj emisiji bila je upitana o braku sa Aleksandrom Uhrinom, odnosno glasinama o razvodu. Kako obično ne govori javno na tu temu, mnoge je iznenadila pošto je veoma smireno dala i te kako opširan i iskren odgovor.

"Da ti kažem, ti si jedan vrhunski komičar, izuzetno si duhovit... Teme koje se tiču ljubavi su izuzetno osetljive. Mogu samo da kažem da, kao i većina nas pred Novu godinu pravim spiskove, a na tom spisku su mi želje vezane za posao, majčinstvo, zdravlje i naravno želje za ljubav. Želim da u 2020. godini budem najvoljenija žena, od jutra do večeri, e sad da li će to biti u braku ili ne, to ću da razmislim", zaintrigirala je voditeljka u "Amidži šouu", pa dodala:

"Uopšte nije komplikovano, ja sam jedna od onih žena koja veruje da postoji više velikih ljubavi i da nije garancija da će velika ljubav da završi brakom za ceo život. Ja kad sam se venčavala, to nije bila neka moja mera sreće, jer smo se mi venčali kad je Strahinja imao četiri godine i nisam ni tada tražila garancije koliko će to da traje. Rekla sam da želim da budem najvoljenija žena u 2020. godini, a da li će to biti u braku ili neće, razmisliću", ponovila je ona, a zatim i dala malo konkretniji odgovor:

"Nisam se razvela, vreme će pokazati."

