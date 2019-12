ZAKOPČAJ SE, KAKO TE NIJE SRAMOTA I NE SMEJ SE: Evo zašto je Sanja pre 20 godina napustila RTS i nikad se nije POKAJALA

Voditeljka Sanja Marinković je danas jedna od najpoznatijih i najpopularnijih voditeljki u Srbiji, a malo ko se seća da je ona svoju karijeru započela na RTS-u to kao voditeljka jutarnjeg programa!

"Bila sam voditelj Jutarnjeg programa četiri godine. Ja sam odmah postala spiker posle 3 meseca, čitala sam vesti i bila novinar, a ubrzo sam postala i voditelj", rekla je Sanja.

"Ti si napravila takvu promenu, da odeš sa RTS-a za koji se ljudi zakače", rekla je Snežana.

"To sam uradila jer su mi međuljudski odnosi takvi da ja tu nisam više mogla da se razvijam kao ličnost i mislim da je to bio najbolji potez koji sam povukla u životu. Sa RTS-a sam otišla, jer sam ja tada vodila Jutarnji program, a tada nažalost tu nisu bili neki urednici koji su kanije prepoznavali neke moje kvalitete, govorili su mi ključnu jednu stvar, a to je "nemoj da se smeješ". Govorili su mi "kako te nije sramota da poželiš dobro jutro naciji sa osmehom na licu". Jednom sam vodila emisiju imala sam ciklama sako i blizu, ja se još uvek sećam te žene koja je sišla i rekla mi "brzo se zakopčaj, kako te nije sramota da si sa tim dekoleom", a kako ti možeš da imaš dekolte u sakou. Svako jutro ja sam vodila emisiju 2 i po sata i oni su stalno imali neku zamerku", rekla je Sanja koja je nakon toga napravila karijeru za primer mnogima.

