LUNA TVRDI DA JOJ JE KARIJERA NA PRVOM MESTU, A MILJKOVIĆ SPREMAN ZA BRAK? Svako malo priča na tu temu: A ovo je znak da ONA SUMNJA U NJEGOVU LJUBAV?

Marko Miljković ponovo je progovorio na temu braka, iako je u više navrata isticao da će mu, kao i Luni, za tako ozbiljan korak ipak trebati malo više vremena. Što se njega tiče, za venčanje bitno je samo da ima ljubavi, a ukoliko devojka nešto posebno traži od dečka - to je onda znak da ona sumnja u njegovu ljubav.

Kada je Sanja Marinković upitala "kakav izveštaj treba svaka devojka da traži od mladića pre nego što se odluči da se uda za njega":

"Treba samo da kaže i da pita 'Je l' me voli - voli me' i to je to. Ali ako traži nešto od muškarca, onda ona sumnja u njegovu ljubav", rekao je on u Magazin Inu, što je mnoge ponovo bacilo na razmišljanje da je spreman za takav korak sa mladom pevačicom u usponu.

foto: Printscreen Magazin In

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Magazin In

Kurir