TAKO DOLAZI DO KOLAPSA! Iskrena ispovest Slavice Ćukteraš: Zbog OVOGA sam se zatvorila U KUĆU!

Slavica Ćukteraš otkrila je da je zbog popularnosti postala anksiozna, te da joj je pauza koju je napravila u karijeri i te kako pomogla da se izbori sa problemima.

"Ko je to rekao da sam normalna? Neko vas je prevario (smeh) Treba pauza. Skoro sam gledala jednog neuropsihijatra koji leči glumce u Holivudu i kaže da slava poremeti čoveka i da većina dobije neki mentalni poremećaj, zato kažem: 'Hvala Bogu što sam imala pauzu'. Mi stvarno veoma mnogo radimo, to te pravi nervoznim, stalno si pod stresom. Mislim da čovek treba u ovom poslu da se štedi", rekla je Slavica.

"Anksioznost sam dobila zbog te popularnosti. Rešila sam taj problem. Pišu mi ljudi i dalje što se tiče anksioznosti na Instagramu. Koliko stignem, ja odgovorim. Mislim da je generalni problem taj što je ljude sramota da se obrate lekaru. Kada te boli zub ideš kod stomatologa, a kada te nešto boli u glavi ideš kod psihologa. To je sastavni deo zdravlja. Ljudi najviše zapostave mozak i tako dolazi do kolapsa", istakla je ona pa dodala:

"Jednom mi je moja kuma rekla: 'Slavice, da li si svesna koliko si popularna?'. Ona je držala salon na Bežanijskoj kosi. 'Koliko ljudi dolazi i pita me za tebe?'. To je ta anksioznost koja me je uvukla u kuću", zaključila je pevačica.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

