SVAKI DAN SAM MISLILA DA ĆU UMRETI! Odjeknula je vest o razvodu Slavice Ćukteraš, sad priznala da se bori sa POREMEĆAJEM

Slavica Ćukteraš je odlučila da progovori o problemu sa anksioznošću, do kojeg su je doveli nespavanje, stres, privikavanje na svakodnevne situacije, a simptome poremećaja nije odmah uspela da prepozna, dok javnost ne prestaje da bruji o pričama da se razvela od supruga, fudbalera Vlade Avramova.

Sa 22 godine mislila je da će umrieti. Počelo je sa nekim pritiskom u glavi, maglom pred očima koja joj nije dozvoljavala da razumno i svesno sagledava okolinu, a potom su se javili raznorazni strahovi. O ovome je prvi put za javnost ispričala Slavica Ćukteraš.

- Kako sam se borila sama sa sobom tog momenta ne znam ni ja. Svakakve misli dolaze u glavu. Intenzivno je trajalo dve godine - straha, panike, gušenja. Plašila sam se da izadjem iz kuće. Jedino nisam imala strah od aviona. Od svega ostalog jesam. Kad odem da se kupam, vrata su morala da mi budu otvorena. Plašila sam se da ću se ugušiti. Govorili su mi da tripujem, a kada mi to kažu bude mi sto puta gore. Kasnije mi je doktorka rekla da treba da prekinem da pričam osobama koje ne razumeju, već da to stanje prepoznam, da se sa njim upoznam i kanališem - rekla je pevačica o svojoj borbi.

Pre nego što je stigla do neuropsihijatra koji je prepoznao da je reč o anksioznosti, Slavica je obišla sve lekare. Bila je kod kardiologa, nosila holter dva-tri puta.

Govorila je lekarima da joj nije dobro, a svi su je ubeđivali da joj nije ništa dok nije došla do pravog doktora koji ju je naučio kako da se izbori sa tim stanjem.

"Prvi put sam rekla doktorki da ću da umrem, a ona meni – nećete. Požalila sam se da je meni izuzetno loše, da ne smem na ulicu. Ona je rekla da je to stanje, da nije bolest, da to ima svaka druga osoba i da neću umreti. Jednom sam je zvala pred nastup u jedan ujutro i rekla: "Ja ne mogu da izađem na scenu, ako stanem na scenu, ja ću umreti". A ona mi je rekla: "Slavice, nećete umreti". "Ali pašću u nesvest", požalila sam se. A ona je odgovorila: "Pa ako padneš, neko će te dići", prepričala je pevačica u emisiji TV Prve "Na prvom mestu"..

"Sada mi taj problem izgleda nikakav, izuzetno mali, uopšte nije strašan. To je promenjivo stanje. Jako puno ljudi ima to stanje koje guše u sebi. Znam osobe koje godinama sede kod kuće bez posla, plaše se trudnoće, svega. To stanje je promenjivo i nema potrebe da vas koči. Rešenje postoji" izjavila je Slavica Ćukteraš.

