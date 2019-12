ĆERKA MIRE ŠKORIĆ KRENULA JE OČEVIM STOPAMA! Pevačica otvorila dušu: Ona se odlučila za neki svoj PUT

Ćerka Mire Škorić, Milica, nikada nije volela medijsku pažnju. Kako je pevačica otkrila, ona se odlučila za neki svoj put, ali poznatoj majci svakako je aplaudirala je na koncertu iz prvog reda, kada je obeležavala tri decenije svoje karijere.

"Ona je morala da prisustvuje koncertu. To je realno, ali Milica je neko ko apsolutno ne voli medije. Ona se odlučila za neki svoj put i neki svoj životni pravac, a to su ozbiljne studije, medicina", ispričala je u "Premijeri" Mira.

Inače, o njenom prijateljstvu sa Bebekom malo se zna iako imaju i zajednički duet, a malo ko je očekivao da će se njih dvoje popeti zajedno na binu u Sava Centru i ukrstiti glasove na tom jubileju.

"Ja nisam planirala goste... Mislim, realno... Tako je zamišljen koncert da ja prepevam svoje pesme. Kada su me pozvali Ružica i Željko, oni su me pozvali da me ispoštuju kao prijatelja. Mi se znamo 20 godina. Taj duet je jako lepo prošao. Mi smo puno nastupali i meni je velika čast što sam snimila pesmu sa jednom takvom veličinom", istakla je pevačica.

