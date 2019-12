EVO ŠTA SE PO KUPINOVU PRIČA O MIKIJU ĐURIČIĆU! Komšije do detalja opisale kako mu prolaze dani i ŠTA STVARNO RADI!

Miki Đuričić nakon incidenta u rijalitiju dane provodi u kućnom pritvoru u rodnom Kupinovu. Njegove komšije i prijatelji istakli su da ga viđaju samo ukoliko stigne da im dođe u posetu, eventualno u prodavnici, te tvrde da je dobar čovek koji se veoma kaje zbog onoga što je uradio.

Podsetimo, Đuričić je nasrnuo na Nadeždu Biljić i Suzanu Perović, zbog čega mu je izrečena uslovna kazna nošenja nanogice. Od tada, sve svoje vreme Miki provodi u porodičnom domu.

"Viđamo ga, dođe ponekad u prodavnicu", rekao je jedan njegov komšija.

"Viđam ga stalno, to mi je školski drug, dobar je dečko", istakao je sugrađanin.

"Stalno je u kući, osim od 14 do 16 časova kad može da izađe i da ode do prodavnice, do prijatelja..." kaže prijatelj Đuričića.

foto: Printscreen, Premijera

"Kaje se, kaže da nije trebalo tako da reaguje, ali šta sad. On je dobar komšija, nikad nisam imao problema sa njim. Odrasli smo zajedno", kažu u Kupinovu.

Inače, Mikijevi sugrađani Suzanu Perović u Kupinovu uopšte ne viđaju.

"Ne znam ništa o Suzani stvarno", bio je iskren jedan komšija.

foto: Printscreen, Premijera

"Jeste Miki zavodnik, ali ne izlazi, nema ga", ističe Mikijev prijatelj.

"On će se baviti proizvodnjom hrane od mangulica, to je zdravije, one nemaju holesterola. Hteo je osim mangulica i da napravi zasad šljiva, pa da proizvodi rakiju", otkrio je Mikijev prijatelj.

foto: Printscreen, Premijera

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Premijera, Stefan Jokić

Kurir