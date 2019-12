MIA BORISAVLJEVIĆ NIJE MOGLA DA VERUJE ŠTA JOJ SE DOGAĐA! Mnoge sanjaju o ovome, a ona je na KORAK do ostvarenja!

Lepa Brena do sada je bila jedina poznata ličnost koja ima lutku sa svojim likom, međutim, konkurenciju će joj sada izgleda praviti Mia Borisavljević. Naime, jedna fabrika na severu Nemačke stupila je u kontakt sa pevačicom kako bi je obavestila da želi da napravi lutku sa njenim likom, tražeći od nje dozvolu da to i učini.

Miu je ovo veoma obradovalo, ali isprva nije mogla da veruje šta joj se dešava.

"Kada su je putem Instagrama kontaktirali iz kreativnog tima ove fabrike koja je specijalizovana za pravljenje lutaka, Mia u početku nije mogla da veruje. Mislila je da je neka šala. Kako bi se uverila da je reč o zaista ozbiljnom poduhvatu, Mia im je tražila da joj pošalju zvanični mejl sa svim podacima. U mejlu je bilo napisano da su je kontaktirali videvši njene fotografije na Instagramu, gde su oduševljeni njenim fizičkim izgledom, posebno oblinama koje je krase", rekao je izvor upućen u priču.

Navodno, čelnici fabrike tražili su da Mia potpiše predugovor oko realizacije projekta, te da dođe kod njih kako bi se dogovorili oko detalja. Međutim, kako je pevačica sada poslovno izuzetno zauzeta - sve to je stavila "na čekanje" za sledeću godinu.

Svakako, veoma joj laska ova ponuda jer, kako se navodi, "svaka devojčica kao mala mašta da ima lutku sa svojim likom."

"Posebno bi sada bila srećna da se to realizije, s obzirom na to da ima ćerku Emu, koja bi imala prilike da se igra sa lutkom sa likom svoje mame. No, kako je zauzeta oko promocije albuma, ali i čestih nastupa koji su zgusnuti, Mia je morala da kaže Nemcima da će ih posetiti na proleće, kada će imati više slobodnih dana i moći da se posveti tom projektu. Kreativni tim fabrike se složio sa Mijinom molbom, pa će do tada biti u kontkatu sa njom u slučaju da pevačica ima neke predloge kako bi lutka sa njenim likom mogla da izgleda."

Mia, pak, nije želela mnogo da detaljiše što se svega ovoga tiče.

"Često dobijam pohvale na račun svog izgleda, što svakoj ženi posebno laska. Pošto još nije realizovano ništa u vezi s tim poslovnim poduhvatom, za sada ne bih komentarisala. Da je lepa ideja, svakako jeste", rekla je Mia ovim povodom.

Trenutno, prevačica je preokupirana poslom, ali ujedno i odgajanju naslednice u čemu ima veliku podršku supruga Bojana Grujića.

"Mia je vrlo organizovana žena. Sve postiže u toku jednog dana. Da bude posvećena mama svojoj mezimici, ali i da trenira, te u večernjim časovima da ima nastupe. Posle pesme 'Priča se po gradu', Miji su nastupi sve učestaliji. Zovu je sa svih strana. Što u Srbiji, što po regionu, ali i u dijaspori. Mia pravi fenomenalnu atmosferu. Igra, peva i ima odličan kontakt sa publikom. Na nastupe je prati i suprug Bojan. Njih dvoje su odlična kombinacija. Osim što je prati na nastupima, Bojan joj je velika podrška i kada je u pitanju odgajanje ćerke", zaključio je izvor.

