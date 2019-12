UMRO JOJ JE NA STOMAKU DO ZUBA! Mia preživela dramu dok je bila trudna! Nikad ga neće prežaliti

Foto: Printscreen, Magazin In

Pevačica Mia Borisavljević prošle godine postala je majka devojčice Eme u vezi sa Bojanom Grujićem. Međutim, manje poznat detalj je period pre nego što se Mia porodila.

Naime, pevačica je otkrila da je imala psa, kog su Bojan i ona uzeli pre nego što je na svet donela ćerku Emu. Komplikacije su nastale kada se otkrilo da je njen kućni ljubimac patio od teške bolesti, te su morali da se odluče da ga uspavaju.

- Bojan i ja smo odlučili da kupimo psa i vrlo brzo se ispostavilo da on boluje od bubrežne insuficijencije. Tri puta nedeljno je bio na infuzijama, ja sam se trudila da on proživi neki normalan i lep život, da oseti ljubav. Uspavala sam ga na stomaku do zuba, bukvalno - izjavila je Mia.

