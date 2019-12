TEŠKO DA ĆEMO LUNA I JA DA OSTANEMO PRIJATELJI! Marko Miljković bivšoj želi samo jedno: Žao mi je, samo neka izgura TO!

Marko Miljković nedavno je istakao kako su se on i Luna rastali "kao sav normalan svet" te da ljubav među njima postoji i postojaće. Međutim, kako se navodi, on smatra da njih dvoje nisu dobar spoj te da ne vidi budućnost sa njom.

"Luna i ja nismo dobar spoj. Stvorili smo tu ljubav u veštačkim uslovima u rijalitiju, a izgleda da u prirodnim uslovima ipak ne možemo. Video sam da to nije to, ali sam hteo da dam sve od sebe, i ona. Probali smo i ne ide!" rekao je on, koji ni prijateljstvo ne vidi kad su njih dvoje upitanju.

"Teško da ćemo da ostanemo prijatelji, ali koliko je moguće da budemo u dobrim odnosima - bićemo, ja ću se potruditi. Želim joj sve najbolje i u karijeri i u svemu, želim da što pre Luna izgura ovo i da ne pati zato što je bilo nekih situacija kad joj je bilo loše što su svi i videli i došlo je i do mene i žao mi je. Teško sam to podneo, ali šta da radim, gotovo da sam siguran da bi to kad-tad puklo, čak i da smo sad prešli preko ovoga", rekao je Marko pa istakao da će se on sada maksimalno posvetiti poslu, jer mu najviše prija kada radi.

