KAD SAZNA ZA AFERU LJUBAVNIKA SA STARLETOM BIĆE HAOS! Maja imala s*ks sa Edom celu noć, a Dragani glumi prijateljicu!

Učesnica rijalitija „Zadruga 3" Maja Marinković krije od svoje drugarice Dragane Mitar da je imala seks sa njenim dečkom Edom Fetićem.

Starleta i kontroverzni biznismen iz Novog Pazara nisu odoleli jedno drugom, pa su se spanđali nakon provedene noći na jednom prestoničkom splavu. Naime, ona je njemu slala poruke kada je u medijima videla koliko dobro izgleda, ali na to je uticala i činjenica da je Edo dobrostojeći.

"Maja stalno ističe kako je njen otac imućan i kako ona ne mora da radi niti da traži sponzore, ali realnost je nešto drugačija. Ona je iz priče s njenom velikom drugaricom Draganom Mitar saznala da je Edo opasan baja i da je lak na novčaniku, te da je platio njenu pesmu i spot. Kako je i sama planirala da snimi singl, a nije imala para za to, Maja je skovala pakleni plan. Ona je želela da po svaku cenu namami Eda i da ga smuva, pridobije samo za sebe, te da ga rastavi od Dragane. Krenulo je muvanje preko poruka, prvo lagano, a onda agresivno.

"Ostavi taj mali napičak, ja sam ribetina i za nju sam klasa. Ja nemam dete, sveža sam i poželjna. Ona ima repove, ima lude muškarce iza sebe. Šta će ti problemi, Edo", pisala je Maja, sve vreme pokopavajući prijateljicu Draganu", kaže izvo blizak starleti.

"Edo, kao isvaki muškarac, nije odoleo nečemu što se nudi samo od sebe, pa je pao na Majine provokacije i napade. Dogovorili su se da izađu zajedno na jedan splav, ali tako da niko ne vidi da su došli skupa. Prvo je došao on, a onda i ona. Cele večeri su pili, smejali se i flertovali naočigled prisutnih. Maja je pijanog Edu smuvala začas. Pozvala je taksi i otišli su u njen stan. Uzavrele strasti su se razbuktale kao nikada do tada. Imali su seks do sledećeg dana u podne. Haos su napravili od stana. Kada je došao sebi, Edo je uhvatio maglu, a Maja ostala da jadikuje jer nije odigrala kako treba. Pisala mu je i posle toga, ali on joj je rekao da ga ostavi na miru i da je to bila samo seks-avantura, te da voli Draganu i da mu je stalo do nje. Maja je odlepila, osetila se jeftino, jadno i zaklela se da će mu se kad-tad osvetiti. Ona za sada ćuti, druži se sa Draganom kao da ništa nije bilo, glumi joj drugaricu. Pitanje je šta smera jer je ona vrlo opasna žena".

Dragana će prebiti Maju! Dragana Mitar može da napravi scenu ako sazna da je Maja Marinković, kojoj beskrajno veruje i smatra je drugaricom, imala seks sa Edom Fetićem. - lako deluje kao mirna, fina i staložena, Dragana ume i te kako da plane. Posebno kada joj neko dira muškarca. Maja će biti patosirana ako ona sazna da joj je radila iza leđa. Počupaće joj ono malo kose sa glave - kaže izvor Rijalitija. foto: Damir Dervišagić

