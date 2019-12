ĆERKE ANE KOKIĆ I NE ZNAJU ŠTA IH ČEKA! Pevačica je sve osmislila do najsitnijih detalja!

Ana Kokić već uveliko kupuje poklone za predstojeće praznike, a kako je istakla, ćerke će posebno iznenaditi. One, navodno, i ne slute šta je za njih pripremila.

Inače, posebno joj je drago kada vidi da njene devojčice i te kako brinu jedna o drugoj. To joj je, kaže, bio veliki cilj.

"Joj, ja sam već... odavno u tome! Spremila poklončiće, svašta nešto smišljam, kombinujem, pravim... ali sve je to super. Meni je najbitnije da sam ja moje devojčice naučila da one jedna o drugoj počinju polako da brinu. Da jedna drugoj spremaju poklone. To mi je bio cilj svih ovih godina - da jedna drugu gledaju, da se drže zajedno i da brinu jedna o drugoj", ispričala je Ana, pa otkrila da iako imaju raznih ideja, nisu uopšte zahtevna deca.

"Ne baš, osim onog jednoroga što su tražile... nisu naznačile da l je to igračka ili zaista pravi jednorog, mislim (smeh) šalim se. Imaju one te dečije fore, kao pišu pismo Deda Mrazu da ja to vidim, ali znam ja šta je njima potrebno i čemu će se one najviše obradovati. One i ne slute da će to da dobiju."

Novu godinu Ana će provesti radno, ali će 1. januar kao po običaju provesti u porodičnom okruženju.

"Pa ja se trudim da, Novu godinu kad radim, odmah posle nastupa dođem kući. I da se 1. januara probudimo u isto vreme. U principu smo tu. Jedino u 12 uveče nisam tu sa njima zato što radim, ali one to razumeju, shvataju moj posao i podržavaju skroz. Evo sad za Novu godinu će biti sa tatom, ja ću da radim i onda ćemo opet biti zajedno 1. januara ujutru. Ništa komplikovano, ništa strašno", objasnila je pevačica, koja je sa bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima.

"Najznačajnije je to za decu. I deci to najviše i znači. Jednostavno, deca ne treba da imaju nikakve veze sa odnosom roditelja, onime što se dešava među njima. Deca moraju da prođu kroz ceo taj period bezbolno, mada je to u većini slučajeva nemoguće", zaključila je ona.

