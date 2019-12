BRAK ŽELJKA SAMARDŽIĆA ISTRPEO JE I BURE I NEVERE! A evo kako su pevač i žena Maja postali jači od SVEGA!

Iako je promenio datum druženja s beogradskom publikom, Željko Samardžić nije promenio svoje stavove, ni prema muzici, ali ni prema životu. Nekada je pevao za 8. mart, a sada je odlučio da to bude pred Novu godinu. Kao miljenik žena, u intervjuu za Kurir Stars ovaj pevač otkriva kakav ima odnos sa jednom jedinom koju voli decenijama - suprugom Majom.

Ona ga prati i mnogo pre nego što je postao slavan, još dok su život delili u Mostaru.

Postali ste popularni u zrelim godinama. Gde biste danas bili da nije izbio rat?

"Rat mi je, kao i mnogima, promenio životne planove. Jedna od mogućnosti bila bi da nastavim svoj prilično idiličan život u rodnom Mostaru. Tih predratnih godina imao sam klub 'Kabare' tik pored Starog mosta i muzikom se bavio samo iz hobija."

Da li biste nešto drugačije uradili u karijeri?

"Malo je toga ispalo kako ne valja. Ispostavilo se kao dobra okolnost to što sam kao relativno iskusan čovek i pevač ušao u sve ovo. Popularnost se mnogima desi. Dovoljno je da imate sreću, otpevate neku dobru pesmu i kamere se usmere ka vama. Čak je danas dovoljno i manje od dobre pesme - izgled, skandal, novac. Ali šta nakon toga je veliki izazov i retkima pođe za rukom da održe karijeru."

Moja supruga i ja smo ono najgore uspeli da prebrodimo zajednički i to nas je ojačalo i vezalo jače od onog formalnog odgovora „da“ na venčanju foto: Luka Šarac

Decenijama ste sa suprugom u braku. Da li joj nekad zapevate na uvce nešto da je odljutite?

"Pa, sve je teže kupujem na tu foru, ali nakon pune 42 godine braka nije je lako naljutiti."

Ranije ste izjavili da je u vašem braku bilo i nevera i bura, ali da vam je brod, na sreću i zahvaljujući dobroj navigaciji, izdržao. Jeste li nekada imali ozbiljnu krizu?

"Dobro ste me citirali i hvala vam. Jednom, kad sam to izjavio, novinar me, slučajno ili namerno, nije razumeo, pa je 'neveru', to jest nevreme ili oluju na moru protumačio pogrešno. Pa čak i naslov stavio: 'Željko priznao da vara ženu'. Ja, kao zaljubljenik u more i kapetan jednog brodića koji se suočavao s takvim pojavama, nisam ni pomislio o dvosmislenosti te reči. Ljudi smo od krvi i mesa i svi imamo dobre i loše dane. Mi smo one najgore uspeli da prebrodimo zajednički i to nas je ojačalo i vezalo jače od onog formalnog odgovora 'da' na venčanju. Suština je u tome da se volite i da ste zbog toga spremni da nađete rešenje za svaki problem."

Vaša ćerka Minja isto se bavi pevanjem. Koje savete joj dajete?

"Minja mi pomaže kao prateći vokal na koncertima i to radi sa zadovoljstvom. Ponekad je izmolim da otpeva nešto kao gost, ali nikada nisam želeo da je pritiskam. Ona je zrela devojka i radi ono što hoće i što joj prija. Ponekad mi je njen savet mnogo korisniji. Mislim da zasad nema ambiciju da pravi pevačku karijeru i ja to poštujem, iako mi je žao jer je mnogo talentovana. Kao roditelju mi je najvažnije da bude srećna i zadovoljna onim čime se bavi."

foto: Dragan Kadić

Da li danas imate više dama među fanovima ili dok ste izgledali „mlađe“, bez brade i brkova, kako su vas neki vaši obožavaoci ocenili?

"O, pa stalno me kritikuju. Ukusi su različiti, a muzika i moje pesme su najvažnije. Brada i brkovi izrastu i obriju se, a pesme ostaju. Znam da se mnogima ne sviđa ovakav moj imidž, ali sumnjam da zbog toga manje vole moje pesme."

Kakve nepristojne ponude ste dobijali tokom karijere?

"Meni se ozbiljna popularnost dogodila u 40 i nekoj, a to i nisu neke tinejdž godine da bi vas obožavateljke sledile na svakom koraku, penjale se na balkone i sličnim načinima pokušavale da vam se približe kao što su to radile Zdravku Čoliću, na primer."

Otkrili ste da imate Hašimoto. Kako ste to doživeli?

"Pa kad su mi rekli za to oboljenje, kao razlog onih mojih stanja kad mi se ne ustaje iz kreveta, malo sam se prepao. Zvučalo mi je opasno. Međutim, to je sindrom koji manje ili više ima svaka treća osoba. Doduše, najčešće napada žene, ali ni nas muškarce ne štedi. Sad nemam neke izražene probleme. Jedna tabletica od 100 mg svako jutro i šestomesečna kontrola je jedino što moj lekar zahteva od mene. Pa zabrinuo bih se kada me u ovim godinama ništa ne bi bolelo. Još sam dobro prošao."

Čega ste morali da se odreknete kad ste saznali za bolest?

"Odlučio sam da, na savet lekara, malo usporim. Trudim se da energiju koju trošim prilagodim svojim godinama i to je ono o čemu ranije nisam vodio računa. Malo veći problem mi pravi apetit. Voleo bih da se spustim na mojih optimalnih 82 kilograma, a za to je neophodna disciplina."

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs/ N. Mijušković Foto: Damir Dervišagić

foto: AMG

Kurir