SEBI NISAM LAK, MOGU MISLITI KAKAV SAM DRUGIMA! Haris Džinović otkrio: Zahtevan sam, ali ZNAM šta hoću!

Haris Džinović bez dlake na jeziku priznao je da je svestan svog karaktera, ali da je to u cilju najboljeg ishoda za ono što radi, pa misli da mu kolege ne zameraju što je zahtevan.

Sa druge strane, godinu na isteku pamtiće kao uspešnu, ali i po mnogim pitanjima.

"Šta znam, meni su sve godine bile iste. Ova je bila poprilično uspešna, po mnogim pitanjima. Od onih da smo počeli pre godinu i po dana da gradimo tu kuću o kojoj se toliko priča, do toga da je bilo dosta putovanja i obaveza. Sve su to slatke brige. Naš svakodnevni život se odigrava u Beogradu, ali često putujemo."

Čini se da su vam sitnice važne u životu?

"Uglavnom su sve to neke manje stvari, nismo megalomani, nemamo vlike ambicije, ne zanimaju nas avioni, brodovi, da imamo pet kuća u svetu i slično."

Haris će održati dva koncerta krajem decembra, a evo šta kaže - kakav je saradnik:

"Nisam lagan saradnik. Nimalo. Nisam sebi lagan, mogu misliti kakav sam drugima. Sve radim u interesu kvaliteta i što bolje muzičke izvedbe, atmosfere i slično. Ljudi to znaju i ne pada im teško. Padalo bi im sa mučninom kada bih bio toliko zahtevan, a ne bi znao šta hoću i tražim. U svakom momentu znam šta tražim od ljudi i oni to vrlo dobro znaju. Oni to jako cene. Kada napravimo neke ispravke, ljudi su zadovoljni, bez obzira koliku težinu iziskuje promena."

Fali li danas kvalitetne muzike?

"Meni je žao što na ovim prostorima ima kvalitetnih pevača, ali je kriza kompozicija. Poneka istrči i zadrži se duže. Ne prave se više prave pesme, a ne znam zašto. Pre su se pesme pravile za kafanu, za merak, a danas meraka nema očigledno. Romantika je gurnuta u drugi plan. Kada pitate evo moju decu, petnaest i šesnaest godina, znaš šta je romantika? Nemaju pojma. To ne doživljavaju tako. Telefon ih je slomio."

Da li im branite pristup mobilnom?

"Ne, služe se telefonima. Jedno što im nekada kažem je da to ne valja za oči. Da bulji u ekran pet sati."

Zasigurno posmatrate pevače, da li vidite nekog da će naslediti vaš stil?

"Ne mislim o mom ili bilo čijem nasledstvu. Niko ne treba da nasleđuje ni Olivera Dragojevića, ni Šabana Šaulića, ni ovoga ni onoga. Neka ljudi rade svoj posao i da se bore za svoju karijeru. Sve ono što liči na nekog drugog je kopija. Dva originala ne trebaju nikome, ni u svetu ne postoje dva originala."

Da li vam se dešavalo da žene flertuju sa vama?

"Dešava se to svakom muškarcu koji se bavi sličnim poslom kao ja, ne samo u sferi umetnosti, već i sportu ili drugoj sferi dešava. To je sasvim normalno, međutim, to je prošlo vreme za mene. Ozbiljan sam i porodičan čovek."

Šta umete da zamerite Melini?

"Pomalo je tvrdoglava da kada naumi nešto da objasni stoji iza toga, bez obzira što ima i neargumentovano stanje. Nije ništa ružno, to se dešava ljudima i nije falinka. Poslednjih godina je napravila zaokret. Veoma je svesna i savesno radi svoj posao i sve ostalo."

Ljudi koji vas poznaju znaju da na spavanje odlazite u pet ujutru, da li ste ikada uspeli da promenite tu naviku?

"Pokušao sam da promenim vreme odlaska u krevet, nekoliko puta. Iz samo jednog razloga jer imam loš san, praktično ga nemam kako valja. Spavam u etapama po dva-tri sata, pa se probudim, ne mogu da spavam, pa se probudim uzmem pola tablete, da bih zaspao. Da skupim pet sati sna, morao bih da spavam deset sati. Voleo bih kada bih mogao da zaspim u deset ili jedanaest, pokušavao sam. Ali nisam uspeo", zaključio je Džinović.

