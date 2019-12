ŠOKANTNA ISPOVEST TARINE MAJKE: Ostala sam na ulici zbog nje, preživljavam golgotu! Borim se sa UŽASOM!

Majka Tare Simov često se spominje u rijalitiju, s obzirom na to da je njena ćerka rekla kako joj majka nosi nanogicu.

Ona kaže da je sve što je Tara rekla laž, kao i da su ona i sin zbog toga stradali.

"Narod je seljački nastrojen i veruje svemu što pročita i čuje. U jednom danu u roku od 15 minuta smo sin i ja dobili otkaz u iznajmljenom stanu u Čajetini. Taj dan je za mene bio užas, a ja se sa tim užasom i dalje borim, evo punih 27 dana. Ne znam gde ću. Mučim se. Ide hladno vreme, a ja sam na ulici. Meni sada preostaje borba sa medvedima po obroncima Tare i Zlatibora", rekla je ona za "Star" prenosi "Puls" i dodala:

foto: Printscreen

"Sina je žena ostavila i otišla sa bebom, a on jadan spava kod drugova i drugarica po noć ili dve. Ja se već deset dana smrzavam. Imam još jednu presvlaku, jer su mi sve stvari ostale u stanu koje mi ne daju dok ne platim i tu poslednju kiriju za koju nemam para. Ja sam živi primer golgote. Na ulici me ljudi izbegavaju i gledaju mi u nogu, misle da sam kriminalac. Mala je ovo sredina, nemam kud. Mnogi misle da je sve ovo istina, pa su i sinu neki drugovi prestali da se javljaju na telefon, a moguće je i da će da ostane bez posla zbog svega."

Ona kaže da je jedina istina da je osam meseci bila u zatvoru, a razlog je što nije smela da kaže jedno prezime zbog kog bi prebili njenu decu.

"Prećeno mi je, a ja sam to bukvalno shvatila i sada taj krst nosim sa sobom. To je završeno prošle godine i lako je proverljivo. Tih osam meseci je Tara bila sa verenikom, a živela je od toga što je predavala engleski malim Kinezima preko interneta, dok je sin bio sa trudnom ženom. Ja moju ćerku Taritu volim i podržavam i dajem joj oprost zbog toga što joj je to neko ko je ušao u "Zadrugu" rekao, pa je ona to ponovo javno izgovorila. Nju je tamo neko tamo ubedio i ona veruje u to da sam ja u kućnom pritvoru. Ona misli da su svi dobri i veruje ljudima. To je bio rovac i udica na koju se ona upecala", kaže ona.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Star, Foto: Sonja Spasić

Kurir