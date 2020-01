ŠOK INTERVJU! EMOTIVNA ISPOVEST MAJKE I ĆERKE! Luna i Anabela SOLO ušle u novu godinu, a evo šta su rekli o MUŠKARCIMA!

Iako se Anabela razvela od supruga Andreja Atijasa, a Luna je raskinula jednogodišnju vezu sa Markom Miljkovićem u toku protekle godine, njih dve tvrde da su sve loši stvari ostavile u 2019. godini i okrenule se samo lepim stvarima.

- Pamtim samo lepe stvari i previše mi se takvih dogodilo u 2019. da bih se bilo čega lošeg sećala. Protekla godina mi je promenila život, započela sam pevačku karijerui pobedila samu sebe. Ne pričam za rijaliti, već za neke druge stvari. Uspela sam da se izdignem iz nekih situacija koje nisu bile lake, nekako sam postala svoj čovek. Kupila sam stan i uživam u tome - objašnjava Luna, dok Anabela deli ćerkino mišljenje.

foto: Printscreen/Instagram

"Lepih stvari se desilo. Bilo bi glupo nabrajati nešto loše. I to ružno što se dogodilo, desilo se sa razlogom, da bi kasnije nešto izašlo na bolje. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore. To su i rečenice koje me motivišu i vuku napred. Iza svakog lošeg stoji nesto duplo dobro i zato neću da se sećam ničeg ružnog. Protekla godina navela ih je i da nauče važne lekcije", rekla je Anabela

"Ja sam se naučila strpljenju. Ne kažu džabe „strpljiv - spasen", i to mi je jedna od mudrosti kojima se vodim", dodala je Anabela.

foto: Printscreen

"Definitivno sam naučila da nikada ne odustajem od svojih snova. Uvek treba čvrsto da veruješ i dok ne ostvariš da ne odustaješ. To je meni pouka ove godine", nadovezala se Luna.

Ljubavni brodolom nije učinio da se Luna i Anabela osećaju usamljeno, već naprotiv, ne žale što bez voljene osobe koračaju u prvim danima 2020.

"Biti sam ne znači biti usamljen, usamljeniji si nekad pored pogrešnih ljudi. Ne bih po svaku cenu proslavila Novu godinu sa nekim knedlama u grlu, već sam sve istresla i sve dala od sebe da svi budu dobro, tako da sam čista pred svima i sobom. Nimalo nisam usamljena", objašnjava Anabela, koja je Andreju i nakon razvoda među prvima pružila maksimalnu podršku kada je krenuo na lečenje od alkoholizma.

"Mene je majka tako vaspitala, pa sam i ja svoju decu. Da budemo lojalne do kraja ako su to ljudi koje smo mi odabrale. Pogotovo što je otac mog deteta, moramo da budemo jedni uz druge. Andrej je bio uz nas. Kada su nas najviše kidali, mi smo se držali, sad je Andreju potrebna pomoć i naravno da smo svi bili tu za njega, to je iz srca. Luna je takođe ostala u korektnim odnosima s Markom, iako su na iznenađenje mnogih raskinuli vezu krajem godine", rekla je Anabela.

foto: Damir Dervišagić

"Sada sam u fazi da se zaljubljujem sama u sebe, gledam se u ogledalo i kažem sebi kako sam lepa. To mi trenutno odgovora i prija. Po prvi put u životu se osećam kao da radim nešto ispravno za sebe, posle dugo vremena i godinama. Nekako sam postala sebična, hoću da meni bude dobro. Ranije sam uvek pazila kako će neko drugi da se oseća, ali sad želim da budem sebi na prvom mestu sto se tiče emocija i posla. Jednostavno sam našla nešto u čemu se osećam ispunjeno, a nije ljubav partnera, nego druga vrsta ljubavi". tvrdi Luna.

"Kroz protekle dve godine sam nekako izgubila samu sebe i samo sam želela da imam nekog da budem voljena. Zato sada radim na tome da naučim da zavisim sama od sebe", objasnila je.

foto: Printscreen, Premijera

