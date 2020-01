DRUG IVE GRGURIĆ OSTAO SAV RASEČEN I U MODRICAMA NAKON BATINANJA! Tomović ga je baš dohvatio, a sad mu se sprema tužba!

Dino Subašić ušao je u rijaliti kao prijatelj Ive Grgurić, a nakon nekoliko minuta nastala je prava drama - Vladimir Tomović ušao je u žestok sukob sa njim, nakon čega ga je ostavio rasečenog i modrog.

Kako se navodi, Tomoviću se sada zbog napada sprema tužba i "nikako mu nije mesto u rijalitiju".

"Jedini cilj mog ulaska bio je taj da pružim podršku svojoj prijateljici koju neizmerno volim. Teško mi je da gledam nepravdu. Ne volim dvolične ljude, a Ivi svašta rade iza leđa i prave od nje nešto što nije. Predstavljaju je na ružan način, pišu laži, izmišljaju afere. Nije to zaslužila", rekao je Dino na početku intervjua, a onda je otkrio i detalje kako je došlo do sukoba.

"Svađa je započela jer je konstantno vređao Zagreb, Hrvatsku i fudbalske klubove. Vređao je Ivu koja je moja slaba tačka pa sam ga pitao - Da li znaš šta je kodeks navijača? S tom rečenicom sam hteo da mu dam do znanja da na nacionalnoj televiziji nema mesta za mržnju. Nisam namerno provocirao, ali sam mu hteo da mu dam do znanja da nije u redu to što radi", tvrdi nesrećni momak.

"Primio sam nekoliko udarca. Tri u glavu. Rasekao mi je usnu, ali brzo je stglo obezbeđenje i sprečilo je katastrofu", ispričao je Dino koji je odmah nakon izlaska iz "Zadruge" otišao u bolnicu.

Trebalo bi da obavi još nekoliko pregleda, a masnice su, kako kaže, vidljive.

"Dobio sam informacije da je isto veče napao jednog učesnika i 'zaradio' diskvalifikaciju. Majka mi je još uvek u šoku", dodao je Dino.

Poruke podrške stižu sa svih strana, a Instagram mu je "zatrpan" komentarima.

"Spremam tužbu jer takvim ljudima poput Vladimira treba stati na kraj. Nije njemu mesto u rijalitiju jer to prate deca koja imaju deset godina. Hvala svim ljudima na podršci", zaključio je Subašić.

1 / 3 Foto: Printscreen

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir