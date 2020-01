SRAMOTA ME O TOME DA PRIČAM! U ŽIVOTU JE NAJBITNIJI OPROŠTAJ: Vladimir Tomović se uključio UŽIVO i priznao SVE! (VIDEO)

Vladimir Tomović obratio se fanovima na Instagramu iz stana svojih prijatelja u Beogradu.

On je otkrio da je jedva došao do telefona, a o rijalitiju nije želeo da govori.

"Ne znam ni šta bih vam rekao, o rijalitiju neću da pričam. O tome me je sramota da pričam. I zbog sebe i zbog porodice, prijatelja, ljudi koji me vole... Izmrcvaren sam, umoran, ni na šta ne ličim. Hoću samo da vam čestitam praznike koji su bili i koji dolaze, Božić i pravoslavnu Novu godinu. Nije sve sivo u mom životu, kod prijatelja sam u Beogradu, mojih najboljih", kaže Vlada i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

"Evo, javio se neki junak, kaže mi "p*čko mala". Nećete od mene doživeti da se svađam sa vama preko Instagrama i da se vređamo. To mi je bezveze, jer jednostavno treba da budete u nekim uslovima, na nekom mestu, da dozvolite da vas vređaju i rade svašta kao što sam ja dozvolio... I onda budite junaci, a ne ovako da mi pišeš da sam jadnik ili šta već... To je malo smešno! Najlakše je oči u oči i da mi onda kažeš to, pa da porazgovaramo. Ali, nema veze, to govori o vama."

Tomović je progovorio i o svojoj devojci Isidori, koja ga je posetila u rijalitiju pre diskvalifikacije.

"Isidora je u svemu ovome ispala fer i dobar čovek, mnogo bolji od mene. Pokazala mi je da je u životu najbitniji oprost. Ona je posle izlaska iz rijalitija mogla odmah da se vrati kao učesnik, ali je odbila ponudu produkcije", zaključio je Tomović.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

