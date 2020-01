ŽENA OGNJENA AMIDŽIĆA KITI KUĆU JOŠ 1. DECEMBRA! A evo gde je i sa kim dočekala 2020. godinu!

Danijela Dimitrovska otkrila je gostujući u jednoj emisiji da je upravo ona zadužena za prazničnu dekoraciju, te da je porodični dom za goček 2020. okitila još 1. decembra. Novu godinu proslavila je u društvu supruga Ognjena i sina Matije, kao i još nekoliko članova porodice, jer ju je kako kaže - prošlo to da mora da izlazi.

"Ja sam zadužena za tu atmosferu, koji god da je praznik u pitanju, ja već 1. decembra okitim kuću za novu godinu, deca to vole, Matija obožava, a i ja sam kao mala volela", priznala je u "Premijeri" ona.

Porodična atmosfera za doček joj je i te kako prijala.

"U porodičnom domu naših roditelja, rešili smo da okupimo decu, da budemo sa sestrom, zetom, mamom i tatom i to mi je najdraže, prošlo me je to da moram da izlazim, a i svako veče u ovom gradu može da se izađe, tako da se taj izlazak nešto ne razlikuje tad kao i običnim danima", ispričala je ona, a onda otkrila i šta je poželela kada je otkucala ponoć.

"Ja sam poželela zdravlje. Znam da je to ono, kao, svi kažu, ali ja mislim u smislu da vodimo računa o sebi."

