SVAĐAMO SE NA DNEVNOM NIVOU! Niko ništa nije znao dok Amidžić nije RAZVEZAO JEZIK!

Iako se često priča o tome kako je Amidžićev brak sa manekenkom na staklenim nogama, voditelj ističe da par nema nikakvih problema, do onih "sitnih i normalnih", koji izbijaju svakodnevno.

Žena mu, naime, često zameri stvar ili dve i umeju da se posvađaju, ali se ubrzo i pomire. Šlag na torti svakako je njihov sinčić, koji im oboma lako vrati osmeh na lice.

"Mi se posvađamo na dnevnom nivou, ali dobro, to nije ništa strašno. To nisu ozbiljne svađe, to su razne gluposti: 'Zašto nisi ovo uradio kad sam rekla?' i slično... To je to", bio je iskren u "Premijeri" Ognjen.

foto: Printscreen, Premijera

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Premijera

Kurir