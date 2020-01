TAMARA TRAŽI KAMPER DA BI VODILA ĆERKU SA SOBOM NA POSAO! Neko mora da bude sa njom, a ja drugu opciju NEMAM!

Za Tamaru Grujić protekla godina je svakako najmagičnija do sada, jer se tada ostvarila kao roditelj. Kako se navodi, voditeljka je trenutno u potrazi za kamperom kako bi beba Lenka mogla sa njom i na posao. Ona i suprug Vuk po šest dana nedeljno nisu kod kuće, a pošto "ne rade u rudniku ili u svemiru pa da bude apsurdno da dete vode sa sobom."

Kako ste došli na odluku da ona bude sa vama na svim putovanjima?

"Tako što nemamo drugu mogućnost. Mi odlazimo na šest dana nedeljno od kuće, nema smisla da toliko budemo odvojeni od deteta. A ne radimo u rudniku ili u svemiru, pa da je zaista apsurdno da dete vodimo sa sobom. S obzirom na to da suprug i ja radimo zajedno na terenu, uvek će se naći neko da bude sa njom. Neće putovati u kolima, već u kamperu i imaće u tom smislu dovoljan komfor. Moram da vam priznam da joj se naši majstori posebno raduju. Svi imaju decu i mnogo su iskusniji roditelji od nas. Sigurna sam da će Lenka imati mnogo živopisno detinjstvo. Neće biti u vrtiću, ali će zato veliki deo najranijeg detinjstva provesti u prirodi. I iskreno, mislim da će vrlo rano naučiti veoma važnu stvar – da je velika radost u davanju. Da druge ljude, ukoliko je u mogućnosti, učini srećnim."

Uzor ste mnogim ženama koje se bore za potomstvo. Ostvarili ste svoj najveći san, koju poruku biste poslali svim parovima?

"Nisam od onih javnih ličnosti koja rado govori o svojoj privatnosti, pre svega zato što sam često na televiziji. Jednom nedeljno nam ide emisija već godinama u kojoj otvoreno iznosim svoje stavove na razne teme. Takva mi je priroda, nemamo scenario, pa govorim šta osećam u trenutku. Ali sam svesna da je ponekad iznošenje privatnosti, zbog prirode posla, obaveza koju sa merom moram da podelim sa medijima. Moje godine i priroda posla kojim se bavim jasan su pokazatelj da meni i suprugu nije bilo jednostavno da se ostvarimo kao roditelji. I nisam od onih žena koje će umarati izjavama kako je 'dete moj ceo svet', 'moj život, sreća i radost', uvek pomislim kako li je onim ljudima koji to čitaju, a ne mogu da se ostvare kao roditelji. Ali ću sročiti odgovor ovako: bebin osmeh kada vidi majku ili oca, ta neodoljiva zavisnost od vas da je samo vaš zagrljaj dovoljan da je potpuno umiri, jeste osećaj za koji se vredi boriti svim srcem, koliko god borba bila teška i dugotrajna."

Za veoma kratko vreme figuru ste doveli do savršenstva. Koliko vam je vremena bilo potrebno da se nakon porođaja vratite u broj farmerki koji ste nosili pre trudnoće?

"Vratila sam se odmah. U trudnoći sam se ugojila osam kilograma, koje sam izgubila u porodilištu. Sigurno je stvar genetike. Moja mama je tako podnosila trudnoće, a verovatno i činjenica da sam bila aktivna sve vreme trudnoće. Nisam imala posebne zahteve za hranu, ponašala sam se isto kao i da nisam trudna. Jedino što u drugom stanju nisam ostala u idealnoj kilaži, zato sam počela da vežbam tri meseca posle porođaja. Sad korigujem malo ishranu i vežbam redovno da se pripremim za nova snimanja, ali i da budem u dobroj formi zbog svog deteta. Fizički izgled je vaš lični odnos prema samom sebi i prema ljudima u vašem životnom okruženju."

Kakva je 2019. godina bila za vas?

"Zbog rođenja Lenke, najčarobnija i najsvrsishodnija do sada. Počela je magično na Zanzibaru, sa suprugom i najboljim prijateljima, imali sam možda i najlepši doček nove godine do tada u životu. Pa kako je počela, tako se i završila – najlepše do sada u životu."

Kako ste sa ćerkom Lenkom dočekali 2020. godinu?

"Do pre par dana imali smo majstore u kući, renovirali smo kuhinju u kojoj je suprug apsolutni vladar i mnogo smo srećni i ponosni, jer smo, verovali ili ne, prvi put za sebe sređivali životni prostor. Imamo divnu jelku na terasi i novogodišnji program na televiziji."

Kako izgleda Božić u vašem porodičnom domu?

"Putujemo u inostranstvo kod prijatelja. Lenki smo izvadili pasoš i pravimo probu kako će da se ponaša na putu, s obzirom na to da počinjem sa snimanjem nove sezone u februaru."

Koja sećanja vas vežu za najradosniji hrišćanski praznik?

"Najdivnija. Moja baka je sa mamine strane bila katoličke vere, tako da smo sestra i ja neverovatno uživale kao deca. Slavile smo dva Božića, kao i dva Uskrsa. Deca iz mešanih brakova su najviše uživala slaveći zapravo ljubav i porodicu bez obzira na veroispovest i rasnu pripadnost. Onako kako najradosniji hrišćanski praznik i propoveda. Svim vašim čitaocima želim od srca dobro zdravlje i mnogo ljubavi u predstojećoj godini."

Kada ljudi sretnu Tamaru sa ulici, uglavnom imaju želju da stanu i popričaju malo sa njom.

"Uglavnom žele da popričaju par minuta. Uvek su to reči hvale, drago im je da takva emisija postoji, pitaju slična pitanja kao i novinari. Koja nas je priča posebno ganula, kako izgleda snimanje iza kamere, da li stvarno pomažemo ljudima za pet dana... Daju svoja mišljenja o nečemu, savete kako nešto možemo da poboljšamo... Uvek su zaista samo reči hvale, koje i te kako prijaju. Jedino je nezgodno možda što me ljudi doživljavaju veoma sebi bliskom osobom, pa žele da popričaju malo duže. Nažalost, kad idem sa pijace ili negde žurim bude malo nezgodno, ali sve je to deo posla. Svako ko radi na televiziji ne može da se žali na narušenu privatnost, takva je priroda našeg posla."

