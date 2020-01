JA SAM NAJBOLJI ALTERNATIVNI DOKTOR: Keba kaže da može da promeni SVEST, a OVO radi ženi Olji!

I ako mu već tri decenije ne polazi za rukom da na prelazu iz jedne u drugu godinu sumira šta je sve uradio i šta bi trebalo da obavi, Dragan Kojić Keba u intervjuu za Stars ipak pravi mali presek.

Pored toga što otkriva šta sve može da postigne svojim bioenergetskim sposobnostima, on navodi kako bi silno želeo da postane pravi deda i da uda ćerku.

foto: Ana Paunković

Kada sumirate sve, kakva je za vas bila 2019?

- Uvek kažem da prvo prođe Nova godina, pa ćemo videti šta je bilo dobro, a šta nije. I poslednjih trideset godina uvek zaboravim. Ne sabiram ništa, nego život melje, ide, teče... Ali na brzu ruku, više je bilo dobrih stvari nego onih loših. Imao sam veliki koncert, onda učestvovao u šou-programu „Tvoje lice zvuči poznato“. Ispovređivao sam se, još me bole noga i rame. Ali sve su to lepe uspomene. Nekada kada ne mogu da zaspim, prisetim se toga, onda baš ne spavam.

Ko vas masira kada vas boli rame?

- Imam fenomenalnog masera i dve maserke.

Ne gadi vam se da vas dodiruje muškarac? Mnogim muškarcima je to nepodnošljivo.

- Baš naprotiv. Moj maser je muško i uživam. Nemam problem s tim.

Da li supruga Olja nekada pripomogne kada maser nije tu?

- Nije to ta masaža (smeh). Mene maser stručno masira. Nekada me Olja malo stisne, ali nije to to. Više ja nju masiram. Moje ruke imaju bioenergiju. Izlečim glavu začas, popravljam raspoloženje stiskom samo na jednom jedinom mestu gde mislim po osobi da treba. Izmerim puls i onda vidim. Dobar sam alternativni doktor. Umem dodirom da promenim svest, odnosno raspoloženje nabolje.

foto: Damir Dervišagić

Šta biste voleli u 2020. da vam se ispuni?

- Obično ne volim da pričam o tome. Na prvom mestu zdravlje, počev od svog i svojih najbližih. Kažem od svog, jer ako ti nisi zdrav, kako će ljudi pored tebe da budu zdravi. Druga stvar neka bude da postanem pravi deda (smeh). Mada već jesam lažni, meni se to veoma sviđa, isto kao da sam pravi, vezan sam za njega. Treća stvar je da se Nataša uda i da dođe ponekad. Četvrta... Neću dalje. Biću neskroman. Želim da budem skroman. Neka bude ona tri puta Bog pomaže. Treba biti skroman u željama i u nekom momentu ih reći naglas da bi anđeli imali šta da rade. To je kao da igraš loto, a nisi uplatio, šta očekuješ? Moja poruka svima, pogotovo mladima, jeste da je strpljenje majka uspeha. Samo uvek neka bude osmeh, pa makar i lažan.

Da li je Nataša blizu toga da se uda?

- Ne znam. Treba nju da pitaš (smeh). Ne smem da pričam o tome. Nije mi dozvoljeno.

Vaša snaja Severina Kojić prolazi kroz teške trenutke. Šta ste je posavetovali?

- Nema tu šta. Sve će to narod pozlatiti. Rešiće se to sve na najbolji mogući način, imam taj osećaj. Ne bih stvarno, bez obzira na to što se radi o porodici moje snajke i sina i o drugoj porodici, ne bih da ulazim u te odnose. Osim što mogu da kažem da mi je žao. Posle sedam i po godina, skoro osam, da dete tako malo vremena provodi s majkom... Mislim da je to nepravedna odluka i ne verujem da će ostati na tome. Svim akterima te priče želim dobro zdravlje, dobru sreću i da se sve to odvije na najbolji mogući način. Iz prostog razloga, zbog deteta.

foto: Damir Dervišagić

Kurir / J.Stuparušić, Foto: Ana Paunković

