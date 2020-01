SNEŽANA ĐURIŠIĆ NIKAD ISKRENIJE O POROČNOM SINU: Dobiće po nosu ako tako nastavi! A tek da čujete o ĆERKI šta je rekla!

Snežana Đurišić do sada se nije javno izjašnjavala o navodima akonto poročnog sina Marka Gvozdenovića, a pisalo se mnogo šta - od toga da je osumnjičen za razbojništvo i napad na nju do toga da je pobegao iz bolnice za lečenje od alkohola.

Svojevremeno, iskreno je priznala da ne opravdava postupke naslednika, ali da je on njeno dete i da će biti uz njega do kraja života iako je bole mnoge njegove izgovorene reči.

"Kako može da me kao majku ne boli? Sudbina je takva. Borimo se, ali šta će od toga biti, to samo gospod bog zna. Ali ja sam neko ko nije za tu zamotanu priču, ali sam za onu da je to moje dete i samo ja mogu o njemu da pričam, a ne neko drugi. Ne samo da ne bi trebalo nego će dobiti po nosu ako nastavi. Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar. Sve što uradi u životu, kao i svi ljudi, snosiće odgovornost kako to zakoni nalažu. Ali to ne daje za pravo nikom da ga vređa."

Snežana se, inače, zajedno sa sinom borila protiv njegovih poroka.

"I dalje se borim i boriću se dok sam živa, dok god imam snage, kao i za sve što volim i želim u životu."

Pevačica je, takođe, progovorila i o ćerki.

"Fizički je daleko, ali je uvek tu. Majka je dvoje dece. Ima divnog supruga i decu. Žive u Njujorku. Ona divno peva. Bezobrazna je, drska i emotivna kao mama. Divne duše za razliku od sina, koji je poročan, ali je moj i volim ih najviše na svetu kakvi god da su", zaključila je ona.

