ANABELA PROGOVORILA O POMIRENJU S BIVŠIM MUŽEM Andreju sam potrebna i dalje je na lečenju! JEDNO DRUGOM SMO NAJVAŽNIJI

Bivši supružnici Anabela i Andrej Atijas sa ćerkom Bjankom uživaju na Kopaoniku, a sve kako bi pevačica pomogla nekadašnjem izabraniku da se reši svog poroka.

Da bivši partneri mogu i posle razvoda da ostanu u dobrim i prijateljskim odnosima, dokazuju Anabela i Andrej Atijas. Njih dvoje ovih dana provode vreme na Kopaoniku, a kada su objavili zajedničku fotografiju, mnogi su pomislili da su se Anabela i Andrej i pomirili jer je on na društvenim mrežama napisao: "moja devojka i ja". Ipak, kako pevačica otkriva, ona je Andreju podrška tokom njegovog izlečenja od alkoholizma.

foto: Printskrin / You Tube

- Andrej je izašao iz bolnice i dalje je na lečenju. Mene je uzeo za podršku. Njemu sam i dalje važna da se lečenje sprovede do kraja. Maltene smo nerazdvojni. Blankica skija sa tatom. Meni je važno da ona ima osećaj porodice, pogotovu na ovakvim putovanjima. Ona je mala, a dosta je prošla zadnjih meseci, pa nam je važno da joj povratimo osećaj porodice i prijateljstva, kao i sigurnosti - kaže Anabela Atijas.

Na pitanje da li je na planini ponovo buknula ljubav, s obzirom na to da je Andrej objavio njihovu fotku, pevačica kaže da su samo prijatelji.

- Sigurna sam da ćemo uvek planirati zajednička putovanja dokle god je to moguće. A ako se desi nešto više među nama, javljam - kaže ona kroz smeh i nastavlja:

- Andrej i ja se nismo svađali. Više puta smo rekli da smo jedno drugom veoma važni i da ćemo zajedno odgajati dete i biti najbolji prijatelji. Moji roditelji su se razveli kada sam imala tri godine, imali su druge brakove, ali su uvek bili prijatelji. To mi je normalna stvar i hvala im na tome. Kod mene nije normalno da se ljudi svađaju i tuku.

Inače, zajednička putovanja, te česti boravak porodice na okupu Andreju pomažu tokom rehabilitacije. On je nedavno za “Paparaco lov” otkrio da se već poslednjih sedam godina nalazi u težoj fazi zavisnosti od alkoholizma.

foto: Printscreen/Premijera

- Najviše me motivisala porodica. Svojevoljno sam došao, razmišljao sam dugo o tome da ne odem korak dalje. U ovom težem stanju sam zadnjih sedam godina. Teško je priznati ko je alkoholičar, ko nije. To sve krene korak po korak i onda te dovuče do neke propasti, ti ni sam ne primetiš više da si u tome - priznao je tada Andrej i nastavio:

- Stalno su bili tu uz mene, stvarno. Nije me stid pred bilo kim, ni pred kamerama, da kažem gde sam, ni šta sam. Preporučio bih svakome ko ima imalo problema sa alkoholom da poseti kliniku i ne čeka sam kraj kao ja - rekao je on.

Anabela i Andrej ostali su u prijateljskim odnosima, pre svega zbog ćerke Blankice, a oboje se pred kamerama ni posle razvoda nisu ustručavali da pričaju o velikoj ljubavi koju su imali.

- Mi smo rešili da taj papir stavimo na sto i potpišemo, i gurnemo taj papir u fioku koju više nikad nećemo otvoriti. Za mene ljubav predstavlja nešto drugo, a ne papir - istakao je tada Andrej, koji nam je posle raskida rekao:

- Anabela je normalna žena, kraljica. Uvek ću da je poštujem, cenim i volim. To je majka mog deteta. Anabela je dobar čovek, anđeo - naglasio je tada Atijas.

S njima na Kopu i Gagijeva bivša Ono što je sigurno jeste da na Kopaoniku Atijasovi uživaju kao prava porodica, a da cela situacija bude još zanimljivija, sa njima se provodi i Milena, bivša devojka Anabelinog prvog supruga Gagija Đoganija. Ona i Anabela u nekoliko navrata pozirale su zajedno, nasmejane. Milena i Gagi pre nekoliko godina imali su turbulentnu vezu, a ona ga je optužila da ju je fizički zlostavljao.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir