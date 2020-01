PROGOVORILA ŽENA S KOJOM HARI MATA HARI IMA VANBRAČNOG SINA! Otkrila istinu o odnosu sa pevačem koju NIKO nije znao!

Hari Mata Hari sina Maka dobio je u vanbračnoj zajednici sa Majom 1992. godine. Mladić danas ima 28 i, uprkos brojnim navodima - uvek je znao za oca pevača. Iako su mediji decenijama pisali da je poznati sarajevski pevač za sina čuo znatno kasnije, te da je o njegov naslednik bio jedan od razloga za raspad njegovog prvog braka Maja je, na iznenađenje mnogih, progovorila pa otkrila istinu njihovog odnosa.

Kako se navodi, Maja tvrdi da je pevač od prvog dana znao za svog sina kojeg je i priznao i koji nosi njegovo prezime.

"Želim da demantujem ovakve navode medija koji se već godinama provlače. Hari Varešanović je od prvog dana znao za svog sina, odnosno za moju trudnoću saznao je istog dana kada i ja i moja porodica, u novembru 1991. godine. Razlog mog oglašavanja je da se prekine lanac neistina koji traje od završetka rata pa sve do danas. Ni moj sin ni ja nismo javne ličnosti i medijski eksponirani i primorana sam da stanem na kraj neistinama. Kako svaka medalja ima svoju stranu priče, želela sam i ja da stavim tačku da zaštitim svog sina i ugled porodice", počela je svoju ispovest Maja, majka Maka Varešanovića.

Navodi poput tih da Hari Varešanović nije ni znao za sina, te da je sin bio jedan od razloga za raspad njegovog braka za ovu porodicu su bolni i nejasni jer pre svega, kako tvrde, nisu istiniti.

"Od prvog dana od kako sam saznala da sam trudna, Hari je saznao i pre mojih roditelja. Bila sam kod lekara i onda sam zajedno sa sestrom otišla kod Harija da ga upoznamo sa novonastalom situacijom. Hari je od prvog dana znao za svoje dete, od prvog dana je sa mnom u kontaktu. Bio je upućen i za vreme rata, a posećivao nas je i u Belgiji gde smo živeli posle rata do 2001. Od trudnoće do rođenja pa do dana današnjeg on učestvuje u odrastanju i životu sina", iskrena je bila Maja.

Maja je, inače, saznala da je trudna pre rata, a rat je nju i Harija odveo na različite puteve. Hari je na kraju živeo u Nemačkoj, a ona je ostala u Sarajevu iz kog je u Belgiju otišla pred sam kraj rata. Iz Belgije se u Sarajevo vratila 2001. Kako kaže, ona i Hari su se dogovorili da ostanu u prijateljskim odnosima i pre rata, a da su takav odnos održali svih ovih godina.

"Hari je u vreme rata otišao izvan zemlje, a ja sam ostala u Sarajevu, a naš odnos smo prekinuli pre rata. Čuli smo se telefonom. Hari i ja smo se trudili da održavamo korektan odnos zbog deteta i mogu reći da smo imali manje problema nego ljudi kada se razvedu, pa se prepucavaju putem dece. Nismo imali taj odnos i nije se mešao preterano u moje vaspitanje, a uvek je bio tu kao pomoć i kada nam je trebao. Danas se slabije čujemo, ipak naš sin ima već 28 godina", iskrena je bila ona, pa je dodala:

"Mogao je proizvoljno da doprinosi koliko je hteo. Moja porodica je imućna i nismo tražili od njega ni emotivnu, ni materijalnu ni bračnu dužnost, a on je pomagao i bio je veoma korektan."

Mak Varešanović upoznao je porodicu svog oca Harija i tokom života je imao najnormalniji tretman kao član familije.

"Maka poznaje i baku, tetku, decu iz prvog braka, celu porodicu. Danas živi u Nemačkoj, a kada dolazi u Sarajevo uvek posećuje i oca, svoju nanu i ostale. Naše dete ima najnormalniji tretman, a jedina činjenica ne da se nikada nismo venčali, ali to su bile naše okolnosti i dogovori. Naš sin se oženio pre dve godine, a Hari je bio domaćin te svade, odnosno svadbenog ručka. Hari je sada za Novu godinu nastupio u Trebinju, a to je grad odakle je moj otac poreklom i tamo imamo veliku kuću i imanje. Tamo su i Makovi venčani kumovi, vinari", rekla je Maja.

Inače, Mak je igrao tenis, nešto kratko je trenirao i košarku, i onda se duži niz godina bavio borilačkim sportovima. Završio je Fakultet sporta u Sarajevu i stekao je zvanje profesora. Danas živi u Nemačkoj sa suprugom. U Nemačku su otišli pre dve godine. Mak je, inače, od oca Harija nasledio i lep glas.

"Mak lepo peva, ali nema nameru da se bavi muzikom. Nikada nije vežbao, to ga nije intresovalo", otkriva Maja.

U vreme kada je Hari Varešanović dobio sina, pevač je u bosanskim medijima ima prostor zbog navodnih ljubavnih afera. Povezivali su ga u to vreme čak i sa pevačicom Doris Dragojević.

Hari Varešanović je sina Maka dobio 1992. godine, a iz braka s Aidom Varešanović ima stariju ćerku Nađu (1983.) i mlađeg sina Damira (1994.). Pevač Hari Varešanović se, inače, od svoje prve supruge Aide razveo mnogo godina kasnije nakon što je dobio sina Maka, a više od dvadeset godina je bio u vezi sa Jasminkom Ištuk.

Svoju vezu su 2010. godine krunisali brakom.

