VELIKA ISPOVEST SLOBE RADANOVIĆA POSLE SMRTI OCA: Majka mu je tad izašla iz bolnice, a ONA mu je bila NAJVEĆA PODRŠKA!

Sloba Radanović i dalje oseća veliku bol posle smrti oca Dušana, a otkrio je ko mu je bio najveća podrška i kako je sada njegova majka.

Sloba kaže da se molio Bogu da sve krene na bolje, iako je očekivao da će se ovako nešto dogoditi.

"Kao šta sam rekao, vrlo teška situacija, pre svega za moju porodicu, za moju majku koja je tog dana izašla iz bolnice. Veliku podršku sam imao od svojih prijatelja, najveću od moje devojke Jelene, ona je bila uz mene, proživljavala je sve zajedno sa mnom. Čak su i vlasnici tih klubova bili uz mene, znaju kakva je to situacija, rekli su mi da pevam koliko mogu, rekli su mi: "Pevaj pet minuta, pola sata, koliko možeš, ako ne možeš ne moraš ni da pevaš", rekao je Sloba i dodao:

"Mama je ostala sa sestrom, sa dragim ljudima, i ona je sve znala, očekivala je, naravno to je šok, ali držala se dobro, imala je drage ljude pored sebe. Ljudi ne razumeju, kad moraš da pevaš u tom trenutku, ne želiš da vidiš nikoga, želiš da se zavučeš u svoja četiri zida, a moraš da izađeš nasmejan i da zabavljaš ljude, ja sam to profesionalno odradio i dobio sam aplauz koji nikad do tad nisam dobio."

U poslednjih nekoliko dana su se pojavile informacije da je Radanović u teškom zdravstvenom stanju, ali on je to ovom prilikom demantovao.

"To su samo novinski naslovi, hvala Bogu, niti sam bio u bolnici, niti sam imao predinfarktno stanje, niti imam problema sa srcem, odličnog sam zdravlja. Mnogo me ljudi zvalo i pitalo gde da me posete", rekao je pevač i otkrio da ni informacije da se ženi i čeka prinovu nisu istinite:

"Norinari su to malo izvukli iz konteksta, pitali su mi da li bih voleo da postanem otac i da se venčam, ja sam rekao naravno, to je cilj svakog čoveka, ne bežim od toga, rado ću se nositi sa tim ako dođe do toga, ali je posle prepumpano, izvučeno iz konteksta."

