NEĆU SE SMIRITI DOK GA NE OTERAM U ZATVOR! Elma Sinanović tužila Sašu Popovića, tvrdi da joj duguje 30.000 MARAKA

Pevačica Elma Sinanović podnela je krivičnu prijavu protiv nekadašnjeg vlasnika "Grand produkcije" Saše Popovića, a ovaj slučaj još nije ni blizu epiloga.

Naime, početkom decembra 2019. tužilaštvo je odlučilo da prihvati žalbu Elme Sinanović, kojoj je prvi put odbijena krivična prijava koju je podnela protiv Saše Popovića za delo krađa i utaja poreza, te sada tužilaštvo traži podatke od Popovića za utaju poreza.

Elma Sinanović je krajem 2018. godine iznela šokantne tvrdnje o tadašnjem čelniku "Granda" Saši Popoviću. Elma je 2000. godine potpisala ugovor za "Grand", u kojem je stajalo da će joj novac od prodatog albuma "Ruka pravde" biti isplaćen na ruke. U ugovoru je takođe određeno da će pevačica dobiti šest odsto od prodaje CD i video-kaseta, međutim, ona tvrdi da novac nikada nije videla, te da joj Popović duguje 30.000 maraka.

Pevačica je u julu mesecu 2019. podnela krivičnu prijavu protiv Popovića za krađu i krivično delo utaje poreza u njenom slučaju, ali je treće osnovno tužilaštvo odbacilo njenu prijavu.

- Nakon što je tužilaštvo odbacilo prijavu, Elma je uložila žalbu. Tužilaštvo je usvojilo žalbu i sada se od Saše Popovića i "Granda" traži da dostave dodatne podatke o porezu na osnovu te prijave.

Elma Sinanović je rekla da je zadovoljna postupanjem nadležnih organa i da veruje u pravdu, te da će Popović odgovarati za sve što joj je učinio.

- Srećna sam što je tužilaštvo donelo ovakvu odluku. Još jedan dokaz da živimo u pravnoj državi, gde niko nije zaštićen. Imam dokaze da me je prevario za novac i da je utajio porez. Neću se smiriti dok ne isteram pravdu na videlo i dok svima ne pokažem ko je u stvari Saša Popović - govori Elma i otkriva da je Popović okrenuo ploču otkako je optužnica podignuta.

- Sad vidim da dozvoljava onoj deci da pevaju moje pesme u takmičenju i ponekad mi pusti pesmu na Grand televiziji. Kontaktirali su sa mnom čak i neki Popovićevi saradnici ne bi li me odobrovoljio da odustanem, ali mi ne pada na pamet. Rešena sam da isteram pravdu do kraja i da odgovara za to što mi nikada nije isplatio novac od prodatog albuma "Ruka pravde", koji sam izdala 2000. godine. Neću se smiriti dok ga ne oteram u zatvor jer takvim ljudima je mesto iza rešetaka - otkriva Elma.

