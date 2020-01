NE VARAŠ U VEZI, ALI VARAŠ U BRAKU?! Gospodin Torta na tapetu: A tek da čujete kako je pokušao da SE OPERE!

Foto: Printscreen, Magazin In

Odnos Dragane Mitar i Edisa Fetića još uvek je jedna od glavnih tema kako u "Zadruzi", pa tako i van nje.

Međutim, još veći lom nastao je kada je još uvek oženjeni Torta istakao kako u vezama zapravo nije neveran, ne obazirući se na to što trenutno ima devojku pored žene. On je to, gostujući u jednoj emisiji, pripisao svom sebičluku i nije odavao utisak da mu je mnogo žao.

"Kakav mora da bude taj jedan...? Pa da ti kažeš: ''Srećna sam, ne varam više, ne tražim, ne lutam, to je to'? Kakav mora da bude?" pitala je nasmejanu Draganu Sanja Marinković.

"Evo ga, tu je, sedi", odgovorila je ona u "Magazinu In", pokazujući na Edisa.

"Da li je tačno da ne postoji muškarac koji će propustiti priliku da vodi ljubav ako je pored njega devojka koja mu se dopada?" glasilo je sledeće voditeljkino pitanje.

"Ne postoji", odgovorio je Mateja, nakon čega je Sanja dalje upitala da li bi to uradio neko ko je u vezi.

Od svih, Edis je kao iz topa glasno rekao:

''Ne!'', zbog čega ga je voditeljka podsetila na to da je upravo on javno prevario svoju suprugu Zilhu sa Draganom.

"Znači u vezi ne varaš, a u braku varaš? Dopada mi se kako razmišljaš. Je l' znaš da je to sebično?" rekla mu je voditeljka, na šta je on samo klimnuo glavom potvrdno.

"Znam. Kako ne znam. Previše sam sebičan."

"I ti potpuno sebe opravdavaš?" nastavila je Sanja, nakon čega se Edu omakla psovka zbog koje je prekrio usta rukom.

"J*bi ga", kratko je odgovorio na sve on.

