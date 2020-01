SVI POSLOVI KOJE SU ZVEZDE RADILE DOK SE NISU PROSLAVILE: Brena bila dadilja Ani Štajdohar, a Danijela Meriminim ćerkama

Kažu da je put do zvezda često posut trnjem, što dokazuju i biografije mnogih naših zvezda i zvezdica, koje su se oprobale u raznim „običnim“ poslovima pre nego što su se našli pod svetlima reflektora.

Kako bi preživeli ili skupili novac za album, naši estradnjaci nisu se stideli da rade bilo koji posao, a među njima je i dadiljanje. Najpoznatija dadilja na našoj estradi je, verovali ili ne, Lepa Brena, koja je pak čuvala Anu Štajdohar! Naime, kada je došla na studije u Beograd, buduća jugoslovenska megazvezda bila je siromašna, pa je gledala da zaradi džeparac i olakša roditeljima, te se prihvatila i posla bebisiterke kod bračnog para Štajdohar, kod kojih je iznajmila stan. Mnogo godina kasnije, devojčica koju je čuvala takođe je postala pevačica. Ana je ponosna na svoju dadilju, pa je ovaj detalj iz detinjstva i obelodanila.

foto: Damir Dervišagić

Sličnu radnu biografiju kao Brena ima i Danijela Vranić, nekadašnja kraljica splavova, koja je čuvala decu Merime Njegomir.

- To je bilo kada sam završila srednju školu i upisala studije. Možda zvuči smešno, ali bila sam inspirisana američkim načinom života i želela sam da radim kao bebisiterka kako bih zarađivala za život tokom studija. Suprug Merime Njegomir je organizovao intervju i on me je i zaposlio, jer je shvatio u kakvoj sam situaciji tada bila i da mi je posao bio potreban. U njihovoj kući je bilo četvoro dece, s kojima, nažalost, nisam uspela da izađem na kraj, jer sam bila mlada i neiskusna u tom poslu - rekla je Danijela.

Momčilo Bajagić Bajaga prodavao ešarpe Pevač je otkrio da je s drugovima kupovao kinesku svilu koju je farbao i prodavao u Knez Mihailovoj. - Prve pare sam zaradio pre nego što sam počeo da sviram, iako sam vrlo rano počeo da se profesionalno bavim muzikom. Sećam se da smo kupili onu veštačku kinesku svilu, da smo je farbali u crno i prodavali u Knez Mihailovoj kao ešarpe. Te ešarpe su izgledale fenomenalno kada se ofarbaju i ispeglaju, ali čim ih staviš, to se izgužva i ne liči ni na šta - rekao je on. foto: Damir Dervišagić

Mina Lazarević držala časove klavira - Kao mala, počela sam da zarađujem tako što sam držala časove klavira i solfeđa. Prve ozbiljnije časove davala sam kada sam imala 14 godina, a učenice su mi bile s akademije. Tek posle rada sa mnom položile su solfeđo, do tada su padale. Imala sam svoje metode kako da ih naučim, ja sam ruska klavirska škola, a njihov moto je besomučno ponavljanje - rekla je Mina. foto: Zorana Jevtić

Dejan Pantelić bio vozač u rentakar agenciji Pre nego što je postao TV lice, radio je kao vozač u rentakar agenciji i u pekari. - Kada želite što pre da dođete do novca i obezbedite sebi subotom i nedeljom izlazak u grad, normalno je da radite poslove koji vam sada možda ne bi prijali. Nije mi problem da bilo šta radim, ne stidim se nijednog posla, a moja supruga zna da mi kaže da naša porodica nikada neće biti gladna. Trudim se da deci omogućim normalno odrastanje, pokušavam da oni sami shvate šta bi voleli da rade u životu - rekao je Dejan. foto: Aleksandar Jovanović

Olja Karleuša radila u butiku Lele Andrić Olja Karleuša je radila kao prodavačica u butiku pevačice Lele Andrić, koja joj je kasnije pomogla da izda prvi album, o čemu su kasnije rado govorile. Poslednjih godina obe folk pevačice posvetile su se poslovima koji nisu vezani za estradu. foto: Dragana Udovičić

Andrija Milošević radio kao kolporter Glumac je u mladosti prodavao novine kako bi zaradio za hleb. - Bio sam jedno godinu i po dana u Podgorici u srednjoj muzičkoj, gde sam bio teorijski smer, ali sam svirao klavir. Prvu godinu sam bio vrlo dobar, ali sam drugu popustio, počeo sam da bazam po ulicama i tako dalje. Tada sam radio kao kolporter, prodavao sam popularne novine Podgorički grafiti. Radio sam to s drugovima, čak smo po stanovima išli. Tako smo malo zarađivali, za burek uglavnom - rekao je on. foto: Nebojša Mandić

Ana Stanić spremala đake za popravni - Pošto sam bila super đak, držala sam časove latinskog jednom momku koji je u prvom razredu gimnazije pao na popravni. Časove sam mu držala tokom letnjeg raspusta, između mog trećeg i četvrtog razreda. Njegovi roditelji su držali restoran, a na časove sam svaki dan išla sam biciklom - ispričala je Ana. foto: Damir Dervišagić

Viktor Savić auto-lakirer zbog loših ocena I Viktor se obreo u ugostiteljstvu, ali i kao auto-lakirer. - Radio sam kod drugara u kafiću na Adi. To je bilo baš davno, u srednjoj školi. Radio sam i kod tatinog prijatelja koji je auto-lakirer, pošto sam imao loše ocene, pa mi je to bila kazna. Ali eto, proveo sam u radionici dva meseca, znam pripremu. Pomagao sam u pripremi za farbanje. foto: Damir Dervišagić

Sofija Rajović prala čaše u šanku Glumica je kao tinejdžerka radila u kafiću u Crnoj Gori. - Prala sam čaše u Herceg Novom i bilo mi je odlično. Imala sam dnevnicu, imala sam gde da spavam i šta da jedem, sve za džabe - rekla je ona. foto: Marina Lopičić

Kurir / JELENA STUPARUŠIĆ

Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Kurir