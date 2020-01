ALEKSANDRA MLADENOVIĆ JE SADA SINGL DEVOJKA! Pevačica iznenadila priznanjem, a evo šta OČEKUJE!

Aleksandra Mladenović priznala je da više nije zauzeta, ali da veoma pozitivno gleda na budućnost. Ona je kao gošća jedne emisije objasnila sve čim je sletela iz Beča, gde je morala da otputuje zbog poslovnih obaveza.

"Nisam više zauzeta. Sada sam slobodna... pa ćemo videti šta će biti", istakla je ona u "Premijeri" sa osmehom na licu.

S druge strane, pevačica je nedavno teškom životnom pričom privukla svu pažnju javnosti. Ovom prilikom objasnila je da svoju borbu nije podelila s javnošću kako bi je žalili, bez obzira na komentarie koji su se izrodili.

"Jako težak put je bio. Baš sam se borila, radila i gradila... Bilo je jako teško. Neki ljudi su to shvatili kao neko šlihtanje, sažaljevanje ili žaljenje, ali me to nije doticalo. Imala sam teško detinjstvo. Mlada sam počela da pevam, ali generalno je sada sve odlično", zaključila je ona.

