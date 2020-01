ŠOK INTERVJU ZVEZDE GRANDA: Jela sam HLEB i AJVAR, moji su prodavali LUBENICE da bih došla u BG, a u INAT JK sam USPELA

Aleksandra Mladenović (25) nikada neće zaboraviti šta joj je pre nekoliko godina "prorekla" Jelena Karleuša. Mlada pevačica govori o svom putu od trnja do zvezda, kaoi o sukobu sa starijom koleginicom koja ju je uvredila dok se takmičila u "Zvezdama Granda“.

- Pogodilo me je to što mi je Karleuša pre nekoliko godina rekla da ću biti kafanska pevaljka. Ona me je u početku takmičenja hvalila, ali kasnije je počelo da joj smeta što pevam Cecine pesme. Kada me je pred kamerama uvredila, rešila sam da joj dokažem da ću uspeti.

U kakvim si odnosima sa Marijom Šerifović? Šuškalo se da si i s njom u svadi.

Ona mi je producirala pesmu „Ljubav i ludilo". Nas dve smo super.

foto: Printscreen, Zvezde Granda

Može li ona da te pomiri Karleušom?

Nikada nismo pričale o tome. Ne koristim svoja prijateljstva da bi neko drugi promenio mišljenje o meni.

Nikada nisi krila da ti je Ceca uzor.

Nju obožavam od malih nogu. Srećna sam i počastvovana što me je pozvala da pevam na svadbi njenog sina Veljka. Za mene su Ceca i Brena najveće zvezde.

foto: Damir Dervišagić

Tvojim koleginicama uglavnom sve plaćaju sponzori ili bogati roditelji. Evo, Kaći Grujić otac finansira karijeru.

Svaka čast Kaći. Imala je sreću da se rodi pod srećnom zvezdom i da ima ko da joj pomogne. Kod mene je skroz drugačija situacija. Moja porodica nije imala mnogo novca.

Kako ti je bilo kada si došla u Beograd bez dinara?

Bilo mi je baš teško. Na svako snimanje sam dolazila autobusom, jedva sam uspevala da uštedim za kartu. Sećam se, kada sam iznajmila stan u Beogradu, imala sam kod sebe 400 evra. Brzo sam ostala para i samo sam čekala vike da idem negde da radim i pevam.

Šta si jela tih dana?

Živela sam na hlebu i ajvaru koji mi je mama slala sa sela. Samo sam razmišljala o tome da počnem da radim jer je trebalo platiti frizera, šminkera, haljinu, a ja sam bila bez dinara.

Da li je tačno da su tvoji prodavali lubenice da bi ti pomogli?

Moji roditelji su se bavili poljoprivredom. Prodavali su i lubenice da bih ja imala za put do Beograda. Ja sam iz jednog mesta Sovca, pored Žitorađe. Došla sam pre nekoliko godina u Beograd kao podstanar, a sada imam svoj album, kola i stan.

Odakle ti novac za sve to?

Posle turneje po Americi uštedela sam novac i odmah kupila stan u Beogradu. Najbitnije mi je bilo da imam krov nad glavom. Kasnije sam još štedela za pesme. Sada sam položila i kupila auto da više ne bacam pare na taksi.

Sećaš li se koliki ti je bio prvi honorar?

Zarađivala sam po 2.000 dinara kada sam imala 11-12 godina. Naravno, sve sam to delila sa muzičarima. Bila sam srećna što radim, a pare mi nisu bile toliko bitne.

foto: Kurir

Mnoge pevačice su sada ljubomorne na tvoj uspeh.

Znam da ima onih ko ji mi žele loše ali to me ne dotiče. Gledam samo sebe i gradim karijeru onako kako želim.

Smatraš li da si najpopularnija u „Grandu"?

Volim kada drugi pričaju o meni, a ne ja sama. Za mene su Kaća Grujić, Aleksandra Prijović i Rada Manojlović najveće zvezde koje su izašle iz „Zvezda Granda". Sve one dosta rade i stalno su na putu.

Da li je tačno da ste Tamara Milutinović i ti u svađi zbog pesme "Hajde da zažmurimo"?

Meni je promakla ta pesma, ali nema veze. Nismo u svađi, jer je ona divan čovek. Možda ta pesma ne bi postala toliki hit da sam je ja otpevala

Da li ćeš u ovoj godini uraditi još neku estetsku operaciju?

Neću više nijednu operaciju. Radila sam usta i grudi i dosta mi je. Imam male grudi i retko ko primeti da sam stavila silikone.

Najveća želja u 2020. godini?

Da se udam i ostvarim kao majka.

LUKA JOVIĆ MI JE SLAO PORUKE Da li je tačno da te je muvao fudbaler Luka Jović? - Nas dvoje smou prijateljskom odnosu. Nikada me nije muvao i među nama se ništa nije desilo. Pevala sam mu na rodendanu. Gaiantan je, sećam se da sam baš dobro tada zaradila. Razmenili smo nekoliko poruka, baš je divan momak. foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs/Hit

Kurir