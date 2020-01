AKO ME POSLE TOGA NE SPALE NA TERAZIJAMA Brazilska TRANDŽA odlepila za JK, a sad snimaju DUET! PABLO JE MEGAZVEZDA

Jelena Karleuša udružila snage sa najvećom latinskom muzičkom zvezdom, transvestitom Pablom Vitarom. Ako me posle toga ne spale na Terazijama, napraviću mnogo dobar posao, rekla je pop zvezda Jelena Karleuša je rešila da osvoji Latinsku Ameriku uz pomoć brazilskog transvestita Pabla Vitara!

Pop zvezda snima duet sa kontroverznim muzičarem, čiji najveći hit na Jutjubu ima skoro pola milijarde pregleda!

- Jelena je čekala skoro devet godina na novi album jer njime želi da se probije na svetsko tržište. Uveliko radi na pesmi sa Pablom! - priča izvor blizak pevačici.

- Prvi korak je napravljen pre pola godine, kad su se zapratili na Instagramu. Pablo je prvi poslao poruku Jeleni, pohvalio je njen stajling i rekao da na njenim fotografijama često nalazi inspiraciju za svoje odevne kombinacije. Pop zvezda mu je uzvratila komplimentom da je talentovan i hrabar. Počeli su svakodnevno da se dopisuju i da lajkuju jedno drugom fotografije, sve dok jednog dana nisu pomenuli duet! I vrlo brzo su se dogovorili da to bude hip-hop pesma, a kako žive na dva kraja sveta, ona će svoj deo snimiti u Beogradu, a on svoj u Brazilu. Potom će spot snimiti u Rio de Žaneiru!

Karleuša je nedavno zagolicala maštu fanova kad je najavila pesmu "koja nije na srpskom jeziku", ali je tad sakrila od javnosti da sarađuje sa brazilskim transvestitom.

- Imam jednu veoma interesantnu pesmu, za koju ćemo uskoro snimiti i spot. Ne mogu da kažem da li je na našem jeziku... U svakom slučaju, to će biti nešto o čemu će se pričati! Ako me posle toga ne spale na Terazijama, onda će to biti mnogo dobra priča - rekla je Jelena i dodala:

- Ne padam pod uticaj ove današnje hiperprodukcije i sranja koja se snimaju. Naročito autotjun budalaština i instant hitića. Drago mi je što su polako počele da izumiru te pesme. Kada izbacim novi album, sve ću da zasenim!

Dobio MTV nagradu Pablo Vitar je prvi album objavio tek pre tri godine, ali je brzo postao jedna od najvećih zvezda u Latinskoj Americi. Njegov najveći hit "Sua Cara" ima 478 miliona pregleda na Jutjubu, a sledi "K. O." sa 349 miliona i "Corpo sensual" sa 287 miliona pregleda. Pre dve godine je nominovan za nagradu Gremi, a prošle godine je osvojio MTV nagradu za najboljeg brazilskog izvođača. On je prva transosoba kojoj to pošlo za rukom. Snimio je pesmu i sa poznatom svetskom reperkom Igi Azaleom. Najavio je da će ove godine objaviti album "111", na kome će se, po svemu sudeći, naći i duet sa JK!

