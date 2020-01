HALID OSVANUO U KAFANI! A evo ko mu je pravio društvo: Kad se nešto desi slučajno, onda je to sigurno DOBRO!

Halid Bešlić nedavno je osvanuo u kafani. On cele noći nije izlazio iz lokala, u kom su mu društvo pravili prijatelji i saradnici.

Uz muziku i pivo sjajno su se provodili. I sve to jer je pevač snimao spot za pesmu "Trebević", po kojoj će se najverovatnije zvati i njegov novi album, koji će uskoro objaviti. Inače, osim u kafanskom ambijentu, ekipa je kadrove radila i u Vijećnici, na Baščaršiji i u jednom hotelu na planini Trebević. Glavne uloge su dodeljene glumcu Irfanu Ribiću i manekenki Saški Veselinov.

"Pesma je ispala slučajno, a kada se nešto desi slučajno, onda je to sigurno dobro. Spot radimo u saradnji s gradskom upravom grada Sarajeva s gradonačelnikom Abdulahom Skakom na čelu. Ovih dana radi se promocija grada i, shodno tome, došli smo na ideju da izdamo taj spot. I on će ovih dana biti završen, tako da je sve u tom kontekstu. Album je završen, objavićemo ga za deset do petnaest dana", kaže Bešlić.

"Ne znam da li će ovo biti moj poslednji album, jer pitanje je na čemu će se snimati ako se više ne bude koristio CD. Kupio sam automobil u koji nije ugrađen CD plejer. Ja sam ga uvek voleo, jer kad sednem u auto, stavim CD i putujem kilometrima i kilometrima. Sa USB mi nije to to i nema tog meraka kao kada slušam CD. Ljudi su uglavnom kupovali i koristili CD upravo u autu. Ja ću i dalje verovatno snimati, jer su mi ostale četiri dobre pesme koje nisu ušle na ovaj album", rekao je Bešlić.

foto: Avaz

Kurir.rs/Lj.S/Foto: Dragana Udovičić

Kurir