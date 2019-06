HALID JE ŽENU ZAPROSIO NA PREVARU! Isplivala tajna posle 42 godine: Pevač tada nije imao ništa, osim PESME i SVOG ODELA!

Halid Bešlić i njegova supruga u braku su već 42 godine, a kako su se rano venčali, pevač ne krije da tada nije imao bukvalno ništa. Sve što su stekli, stekli su tokom zajedničkog života, a sve im je osigurao njen otac. Međutim, nakon rođenja sina Dine, Sejdin otac je preminuo, a par se odselio kod njene majke.

- Kad sam upoznao ženu, pevao sam u kafani i snimao prvi singl. Ona je tada radila u fabrici čokolade pa sam joj rekao da napusti posao, ali zato sam imao odgovornost prema njoj. Zahvaljujući tome, 40 godina smo zajedno i ne mislimo se rastati do smrti. To je i ljubav i navika, ali što čovek više stari, sve se više voli - rekao je pre dve godine o braku Halid.

O Sejdi se ne zna puno, ali ono što je sigurno to je da je uvek bila posvećena porodici i davala vetar u leđa svom suprugu koga je uvek podržavala tokom dugogodišnje pevačke karijere. Sve su stekli u braku, vrlo su se rano venčali, a Halid tada nije imao ništa osim svoje pesme i odela.

- Moja sestra se godinama znala s Halidom, ja nisam toliko volela kafane u kojima je on pevao. Nismo se dugo znali, zapravo, on i njegovo društvo su mene "izradili". Izašli smo jednom na rođendan moje sestre, na 8. mart. Bila sam fina, oni su kao nešto popili, ja samo sok. U tom trenutku, njegovo društvo kaže: Nekog ćemo večeras oženiti. A Halid će meni: Hoćeš li se ti udati? Ja nisam reagovala. Opet me pita: Hoćeš li se udati za mene? Sestra me pod stolom lupa nogom. A ja, onako, da ga skinem s dnevnog reda, kažem da hoću. I već njegovi prijatelji jure ka mojim roditeljima da jave da sam se ja udala! Kad sam došla kući i videla izraz na licu svoga brata, sve mi je bilo jasno - ispričala je Halidova supruga.

Želeli su da imaju još dece, međutim, Sejda je operisala u mladosti tumor pa nisu mogli da proširite porodicu. Prihvatili su i to, zajedno su nastavili dalje. Stravična saobraćajna nesreća dogodila se Halidu nakon čega je ostao bez vida na jedno oko. I ovo su pregurali zajedno, a pevač je govorio da je njemu to lakše palo nego njegovoj voljenoj supruzi.

Njihov sin Dino sa suprugom je dobio blizance, a Sejda i Halid danas su uz unučad jako vezani. Dino i supruga preselili su s decom krajem prošle godine u Nemačku, jer je magistra hemije od januaru počela da radi na prestižnom Institutu u Frankfurtu.

Od tad je Halid odlučio sa suprugom češće da putuje u Nemačku.

