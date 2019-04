HALID IMA PUMPU, MOTEL NA PUTU ZA TUZLU... A živi od kirije! Podigao i kredit da bi se pokrio: Dao 150.000 € samo na renoviranje!

Halid Bešlić u svojoj imovinskoj karti ima nekoliko stanova, imanje u blizini Sarajeva, benzinsku pumpu, motel, međutim odlučio da ove objekte - izdaje. Kako navodi, prijatelji su ga nagovorili da uđe u biznis da bi sebi, na ovaj, način obezbedio lagodan život, ali i penziju.

"Sad iznajmljujem sve i živim od kirije, tako je najbolje. Dođem samo ponekad i obiđem objekte da vidim je li sve u redu, i to je sve. Ma bitno je da kirija ide", rekao je Bešlić kroz smeh.

Naime, da bi investirao morao je da podigne kredit.

"Eh, da nema tog kredita bilo bi mnogo lakše, ali dobro, izaći će on. Nije moglo u tom času drugačije, morao sam da dignem kredit kako bih se pokrio. A u investicije sam išao jer je ovaj naš posao nesiguran, ne možeš uvek da se uzdaš u to. U biznis sam ušao kako bih imao mirnu starost, tj. da sebi osiguram penziju", iskren je bio pevač.

Iako je na početku karijere teško živeo, muzika i popularnost obezbedili su mu velike prihode. Pre rata u Sarajevu je kupio stan za sebe i roditelje, kao i hemijsku čistionicu. Na veliku nesreću, ona je kasnije opljačkana.

"Prestao je rat i ja sam opet bio bez para", kaže Bešlić koji je prodao hemijsku čistionicu, ili barem ono što je od nje ostalo, pa kupio malo veći prostor, a zatim opet investirao, pa kupio još veći.

"Tako sam prodavao i povećavao imovinu dok nisam došao do većeg iznosa", napominje Halid.

Imao je veliki kapital na računu kad je primetio benzinsku pumpu i pored nje motel uz glavni put za Tuzlu.

"Dugo sam gledao taj kompleks i tek kad je došlo do podele vlasništva, uspeo sam to da kupim jer je novi vlasnik povoljno prodavao. No svejedno sam morao dignuti kredit", prepričao je Halid, koji je na preuređenje ovog kompleksa dao oko 150.000 evra.

