HALID BEŠLIĆ IŠAO U NEMAČKU NA REMONT: Bešlić operisao NOS, ponovo! Evo šta se sve dešavalo pevaču!

Halid Bešlić operisao je nos pre nekoliko dana na jednoj klinici u Minhenu.

Ovo je drugi put kako se popularni folker podvrgao operaciji, ali je sada otišao pod nož i iz estetskih razloga!



Pevač je rešavanje problema prepustio jednom doktoru Bosancu koji radi u Nemačkoj.



"Podvrgnuo sam se rekonstruktivnoj operaciji nosa. Vremenom mi se pogoršalo disanje, a malo sam hteo i estetski popraviti. Loše sam disao i već mi je to počelo da smeta. Malo smo menjali hrskavice, malo se i estetski promenilo, ali je uglavnom bitno disanje", rekao je Bešlić za Dnevni avaz i dodao da se na taj potez odlučio sada u januaru, kada ima najviše slobodnog vremena.

foto: Vanja Lisac

Pevač ima zakazanu i kontrolu kako bi se konci izvadili, a priznao je da ga rana boli.

"Boli me, otekao sam, ali dobro je", rekao je Halid.

Inače, proslavljeni folker je prvi put operisao nos 2009. godine, kada je doživeo saobraćajnu nesreću, pa je moralo da se interveniše. I tada je imao probleme sa disanjem, kada se obratio za pomoć, ali sada je konačno rešio probleme.



"Kad sam nastradao, urađeno je to dobro, ali malo me je disanje opterećivalo. Ja sam to trpeo, ali, eto, sad sam to rešio. Do kraja meseca sam na bolovanju. Što se pevanja tiče, ja sad mogu da pevam. Bitno je da se otok povuče."

foto: Marina Lopičić



Kurir.rs /M. T. / Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir