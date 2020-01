RADANOVIĆ O POLUMENTINIM OPTUŽBAMA: Ništa mu ne zameram zato što znam KAKO MU JE!

Sloba Radanović iznenadio se kada je čuo da je Šako Polumenta rekao kako mu on nije izjavio saučešće kada mu je umrla majka.

Crnogorski pevač je, naime, u intervjuu za Svet progovorio o smrtnom slučaju u porodici zbog kojeg je tri meseca bio odsutan sa scene. Tom prilikom potkačio je brojne kolege, jer mu se nisu javili u teškom trenutku, a dotakao se i Radanovića. Polumenta je istakao da nikada ne bi mogao da peva na dan smrti roditelja kao što je sve popularniji Sloba uradio.

Podsetimo, njemu je 31. decembra u jutarnjim satima preminuo otac Dušan, a pevač nije hteo da razočara publiku, pa je nastupio uveče na dočeku Nove godine u jednom beogradskom hotelu.

foto: Filip Plavčić

"On dolazi u lokal mog sina u Podgorici i uvek je lepo primljen. Čuli smo se nekoliko puta privatno. Međutim, kad je bilo ovo s majkom, nije se javio. Očekivao sam njegovu poruku, ali nije je bilo. Nema veze, evo, sad mu je otac umro, a on je istog dana uzeo mikrofon. Ma kakvi, ja ne bih mogao to u životu! Za to treba biti veliki junak. U svakom slučaju, pružam mu podršku da se trgne i nastavi dalje. Ne postoji sila i moć koja bi mene naterala da tog dana pevam, a njemu svaka čast, sve najbolje", izjavio je Polumenta, a Sloba je odgovorio:

"Šaku sam izjavio saučešće i poslao mu poruku podrške čim sam čuo da mu se desila tragedija. Uvek sam ga podržavao, na svakom novom projektu i svemu ostalom. Zahvalio mi je. Verovatno se od šoka ne seća, ali razumem ga. Veliki je to gubitak, znam kako se osećao i zato mu ništa ne zameram."

foto: Nemanja Nikolić

Kurir/I. Ercegovčević/Foto: Ana Paunković

Kurir