TORTINA ZILHA NON-STOP PONAVLJA SAMO JEDNU REČENICU! Redovno se čuje sa bivšim Dragane Mitar i njemu se JADA?!

Supruga čuvenog gospodina Torte, Zilha Karišik Fetić, navodno se redovno čuje sa Pavlom Jovanovićem, nekadašnjim zadrugarom i bivšom ljubavi Dragane Mitar. Prema njegovim rečima, ona i te kako prati dešavanja u rijalitiju i stalno mu ponavlja samo jednu rečenicu - da želi da joj se muž vrati.

"Svašta mi je pričala, ne bih sve da otkrivam, između ostalog rekla mi je da razvoda nije bilo, niti će. Ovim rečima je rekla: 'Mene njegov odnos sa Draganom Mitar ne zanima, nisam podnela papire za razvod, niti ću'. Ja sam tek u 'Zadruzi' čuo da je Zilha Dragani slala poruke, to je glupost. Zilha ne želi da komentariše taj odnos iako je dno dna. Silom prilike je upala u sve ovo i stalno govori: 'Hoću svoj život nazad", otkrio je, navodi se, Pavle koji je dodao:

"Ona i dalje gaji emocije prema Edu, ipak je on njen suprug i otac njene dece. Šta će se desiti kada izađe iz 'Zadruge' to se još ne zna", prepričao je Pavle razgovore sa Zilhom.

Inače, mnogi su se pitali i čime se Zilha zapravo bavi, a Pavle je i to otkrio.

"Njena porodica je imućna. Firma u kojoj radi je njihova porodična firma. Kada se pomenula tema u 'Zadruzi' da je Edo prepisao Dragani tu firmu, ona mi se odmah javila i rekla da to nije istina. Rekla je: 'To je laž! On je otvorio svoju firmu, čisto za uplaćivanje radnog staža, koja nema veze sa ovom mojom. Našu porodičnu firmu ni u ludilu ne može da prebaci, to je porodičan biznis kojim ne može on da rukovodi", ispričao je Pavle i dodao:

"Spekulisalo se da Zilha ima više para i da ona zapravo izdržava Edisa, a ona je tu priču i potvrdila. Koliko ja znam, radi kod gradonačelnika Novog Pazara, u kabinetu njegovom, na nekoj poziciji je, nisam tačno siguran na kojoj. Žena radi jako ozbiljan posao, ima troje dece zbog kojih prvenstveno i želi da sačuva privatnost, njoj ne treba ovo", zaključio je bivši zadrugar.

