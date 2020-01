DRAGANA MU NIJE JEDINA, TAJ SE KU*VA I LEVO I DESNO! Ženu je javno osramotio! Jadranka Mitar oplela ŽESTOKO po Torti!

Dragana Mitar i Edis Fetić zakačili su se tokom "Igre istine" pa su se raspravljali satima. Na kraju, Torta je ljubavnicu čak i ostavio te poručio kako će se vratiti ženi Zilhi, sa kojom je u braku inače dobio troje dece. Ipak, rijaliti par uspeo je da izgladi odnose vrelom akcijom pod jorganom.

Tim povodom oglasila se Draganina majka Jadranka, koja je i te kako imala šta da kaže akonto žestoke rasprave.

"Čudna su oni priča. Ono veče kad sam bila u poseti nisam mogla ništa drugačije da joj kažem od onoga kako je savetuju i Mića i Marko Đedović. Pravo je blago imati Marka za prijatelja, pričala sam i mojoj ćerki da bi trebalo tako da razmišlja. Edo i Dragana su takav par, oni nikada nisu provodili toliko vremena kao sad. Imate brakove koji traju po 20, 30 godina, pa se raspadnu... Gde ima ljubavi i emocija, što je kod njih definitivno, ima i svađe. Ali svađe bi trebalo da budu zdrave i normalne, da se dođe do rešenja nekih problema. Ne znam šta joj bi sinoć da joj je došlo da ga onako polije kafom, on je odmah otrčao to da opere, od sve muke čovek i da se nasmeje", ispričala je Jadranka, pa onda je otkrila i da je Dragana trenutno u psihičkom rastrojstvu.

"Pukla je, nažalost, to joj ne treba, jer je u prošloj sezoni dobila 20 kilograma i hormonski poremećaj... To nije normalno. Više me ne interesuje rijaliti, interesuje me zdravlje. Ona nije ušla spremna psihički, iako je rekla da jeste. Meni se ta priča sa Tomovićem što se desila nije svidela. Pitala bih je: 'Je l' ti to treba, je l' to način da se nekome osvetiš?' Od inata nema goreg zanata", istakla je ona.

Jadranka, takođe, nije štedela ni gospodina Tortu, te je priznala da joj je "zaparalo uši" kada je izjavio da može da ima i neku drugu posle nje, ali da se isto tako može vratiti i svojoj supruzi.

"Muškarcima na Balkanu se može kako hoće. Može da ima pet žena, pet ljubavnica, on je muškarčina, mačo men, frajer. On je rekao da je sa svojom ženom emotivno završio. A to da li će on biti sa Draganom ili sa nekom drugom devojkom, to je toliko nebitno, jer se on ženi neće vratiti sigurno. Ali to ne znači da ne treba da bude roditelj, ceo život će da komunicira sa tom ženom i sa svojom decom. On čovek ima svoj posao, to je činjenično stanje. Dragana je sa njim godinu i po dana, sve to je znala i ne znam šta je očekivala, da ostavi posao, da se spakuje u kofere i da se odseli. Svaka čast emocijama, ali mora malo i razum da radi u njegovim godinama, a i ona nije maloletnica. Žene su te koje ispadaju kokoške, ispadaju nemoralne, Zorica ih oplete, onako kako i ja mislim", izjavila je Draganina majka, pa onda otkrila i da li zaista misli da postoji mogućnost da se Edo nakon rijalitija pomiri sa svojom suprugom Zilhom.

"Ne, ne mislim ja ništa. Ne mogu ja da pričam u njegovo ime, ja pojma nemam šta se dešava u njegovom života. Ali je logično da se tako stvari odvijaju. Ja sam ih sinoć slušala, Dragana je rekla kako on nema petlju da se predstavi javnosti, da kaže da su oni u vezi. Ja sam sa njom ranije pričala: 'Šta ti imaš od toga da on javno kaže da se razvodi, je l' vama perspektiva da se venčavate, a čovek ima troje dece?' Isto sam gledala i na njenu vezu sa Tomovićem. Njemu majka poručuje da se odmakne od Mine i od Dragane, od njega se svi trebaju odmaknuti, dečko je prolupao sa svojih 40 godina... Zašto je on naskočio na Draganu koja je žena sa detetom, koje emocije posle pet dana, koga obmanjuju, je l' smo mi glupi? Ona ne znam šta je time htela da postigne, samo je sebe ukanalila i blatila. To nije u redu zbog njenog sina, to nije način da se bori za svoje dete."

Tokom posete porodica zadrugara koje su u Belu kuću ušle poslednjeg dana prošle godine, Edisova sestra nije želela da se pozdravi sa Draganom, a Jadranka je i na to imala komentar.

"Oni ljudi nju ne prihvataju, videli smo, sestra nije htela da pruži ruku Dragani. Meni je to logično, ja je razumem. Ne može ona protiv svoje snaje, koja je još zvanično u braku sa njenim bratom, da pruža ruku njegovoj ljubavnici. Možda će joj pružiti, ali ne javno, mada to više nije ni bitno. Šta je Dragana očekivala, da će joj pasti u zagrljaj, ženi koja je tako javno razapeta? Vidite vi šta su muškarci... Žena mu je javno osramoćena, zato što se njen muž ku*va javno. Dragana mu nije prva u tim njegovim pohodima, imao ih je XY, ali će Dragana da plati preko svojih leđa. Lepo mu je Mića rekao: 'Ku*var si, pokvaren si, žena ti je javno osramoćena ni kriva ni dužna.' Ja njih nisam sastavila, neću ih ni rastaviti. Ja sam mojoj ćerki rekla i kad je upoznala Sinišu: 'Je l' ti treba čovek 20 godina stariji, sa dvoje dece, da li si ti normalna, ako nisi reci mi da te odvedem negde.' Lud i zaljubljen, nema razlike. Onda mi se učinilo u nekom trenutku da je stvarno razuman, onda sam pomislila da joj možda treba neko stariji, čvršća ruka, biće još bolji roditelj našem Jovanu, gledala sam pozitivno na to. Šta sad hoće od Eda, kad je u istoj toj situaciji, on mu dođe kao Siniša dva? Činjenica je da se oni nisu ni upoznali, radila je isključivo strast, zaljubljenost, imalo je emocija, javno su se družili, vodila je i Jovana, on se toliko na njega navikao. Edo je brižan otac, meni to mnogo govori, kako je Jovan prihvatio Eda i kako oni komuniciraju, meni ne treba veća ljubav od toga. Nije ta veza bila ni šala da bi sad nekako pukla, mada dobro, možda i treba da pukne ovde, ako je tako suđeno."

Draganina majka tvrdi da se pojedini ljubavni parovi u spoljnom svetu nikada ne bi ni pogledali.

"U spoljnom svetu neki ne bi ni dve reči progovorili, a ovde ne izlaze iz kreveta. Ne mislim na Eda i Draganu, nego na sve k*es kombinacije, Nataša, Milica, Mina", nabrajala je Jadranka, a zatim i otkrila šta misli - da li Dragana i Edo imaju perspektivu.

"Ne mogu da kažem ni da imaju ni da nemaju. Kod njih je takav mentalitet, manje mesto je u pitanju. Oni ga pljuju u smislu šta će mu Dragana, ona se pokazala u lošem svetlu, ali kad bi on nju ostavio bilo bi super, a on može da bude sa nekom drugom Draganom i da niko ne zna. Takav je mentalitet, žene moraju tako, a muškarci mogu kako hoće, oni mogu da šetaju i devojčice... Koji je to šljam, blam, i onda pričaju o braku kao o instituciji, takav brak može da postoji samo po ruralnim sredinama, u gradovima nema šanse. To su nam sve donele velike se*sualne slobode. Njihova perspektiva će zavisiti samo od njih, od njihovog strpljenja i živaca. On će čovek nastaviti da se bavi poslom kojim se bavio, ostaće roditelj svojoj deci. Ako oni mogu da funkcionišu tako kad on dođe u Beograd da se viđaju, može, ako ne može završiće se i kraj. Neke stvari moraju da se dese, kako bi se videlo da li jesmo ili nismo. Draganu je malo potreslo i što je videla Jovana i što su se vratile neke emocije iz spoljnog sveta."

Jadranka Mitar istakla je da je u nekim stvarima, kada je zadrugarkino vaspitanje u pitanju, ipak pogrešila, te da joj je dopustila previše.

"U toj želji, kad najbolje želiš svom detetu, može i da se pogreši. Ja sam grešila što sam davala mnogo slobode, imala sam veliko poverenje, mislila sam da je baš onako zrela. Precenila sam to, trebalo je da se napravi neka granica, ali je onda ona poletela. Onda ju je zgrabio Siniša i mi nismo mogli da imamo kontakt sa njom. Kad pukne tikva, onda se emocije pogube, udara kao muva bez glave, pada na slatke reči", zaključila je ona.

