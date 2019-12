OGLASILA SE MAJKA DRAGANE MITAR! A onda raskrinkala ćerku? Evo šta je zadrugarka STVARNO imala sa čuvenim TORTOM! (FOTO)

Ubrzo nakon što se Dragana Mitar pridružila ekipi zadrugara formirao se ljubavni trougao sa Gospodinom Tortom i Vladimirom Tomovićem, koji ne prestaje da trese celu Belu kuću. Tim povodom oglasila se Jadranka Mitar, zadrugarkina majka, pa istakla da joj se Tomovićevo ponašanje nimalo ne dopada.

Takođe, ona je objasnila šta se tačno dešava između njene ćerke i Edisa Fetića, a onda i progovorila o njegovoj supruzi te otkrila kako ju je savetovala kako da se postavi u skladu sa situacijom u kojoj je.

"Da se vratim prvo na početak - ne sviđa mi se kako je započela svoju priču. Naravno da sam stala uz svoju ćerku, ona je moja, pa moja, ali ima toliko negativnih priča o Vladimiru Tomoviću. Smatram da je on pravi rijaliti igrač, sa svima igra igru, mislim da je shvatio da je oko Dragane žiža interesovanja. Folira se i igra se sa njom. Ja bih mu poručila da se skloni od Dragane. On nije njen tip muškarca. Nervira me priča što kaže da je zaljubljen u nju, a ostale su samo u kokošinjcu", rekla je gostujući u "Premijeri - Vikend specijalu" Draganina majka Jadranka.

"Za Edisa moram da kažem istinu, oni su imali neku tenziju, da li svađu, dogovor koji nije ispoštovan, pa je sad Dragana pokušala ovom pričom da ga povredi, da mu stavi do znanja, pogotovo što je on ušao kao prijatelj, ali oni su dve godine u vezi. To prijateljstvo ja ne razumem. Bio je domaćin na rođendanu Draganinog sina, žive zajedno u Draganinom stanu u Beogradu, pominjao se i u drugoj sezoni kao 'gospodin Torta', ne razumem o kakvom prijateljstvu sada priča."

foto: Printscreen, Premijera - Vikend specijal

Zatim, ona je spomenula i tortinu ženu:

"Ona se nije javljala, ja sam saznala od Dragane, kad je ušla u vezu sa Edisom. Kad sam čula da je čovek oženjen, ne znam da li je to baš prilika. Da bude sa čovekom koji je oženjen, ima troje dece. Savetovala sam je kao i kad je počela sa Sinišom. Ni on nije bio za nju. On je navikao na takav način života. Ni on nije bio za nju, a ne čovek sa troje dece. Ona nikog od njih nije jurila, ona je sad razapeta."

Draganina majka sigurna je da je Tomović zaveo njenu ćerku i pomutio joj pamet svojom slatkorečivošću.

"Moguće da je ona stvarno tamo bila sluđena Vladimirovim izlivima emocija, moguće da je podlegla priči koju je on složio. Da li on ima magnet? Šta je među njima kvrcnulo, da li je priča bezveze zbog rijalitija? Oni su svi rijaliti igrači. To nije Draganina taktika, ona ide emocijama, srcem, zaljubljive je prirode, očigledno je kao Miljana. Ona je devojka, majka, koja ima dete, to joj ne treba. Mića ju je lepo posavetovao. Ona nema pravo na taj luksuz da se tako ponaša jer ima dete, a ja dodajem ne samo majke, nego ni devojke nemaju taj luskuz. Siniša je bio jako nasilan prema njoj, on se sa detetom čuo dva puta do sada, mi ćemo uvek održavati taj odnos, odnos oca i deteta", zaključila je ona.

foto: Printscreen, Premijera - Vikend specijal

Kurir.rs, M.G/Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Premijera - Vikend specijal

Kurir