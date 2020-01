KARLEUŠA I TOŠIĆ VIŠE NE IDU ZAJEDNO NA ODMOR! Duško odveo ćerke u Dubai, a Jelena ostala SAMA u Beogradu! (FOTO)

Jelena Karleuša i Duško Tošić više ne odlaze na zajednički odmor.

Fudbaler je prošle nedelje otputovao sa ćerkama Atinom i Nikom u Dubai, dok je mala od velikog skandala ostala u Beogradu. Sportista uživa sa svojim devojčicama i svakodnevno objavljuje na društvenim mrežama fotografije i snimke sa odmora.

Na njima se jasno vidi da je Duško posvećen mezimicama, s kojima uživa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i to, što bi se reklo, za sve pare. A kako i ne bi kad su odseli u jednom od najskupljih hotela, gde noć s doručkom košta oko 500 evra.

"Dušku su ćerke na prvom mestu. On je savršen otac i čini sve da njihovo detinjstvo bude lepo i srećno. Što se Jelene tiče, ona nije krenula na put s njima. Dušku to i nije bilo toliko važno, bitnije mu je bilo da je s devojčicama jer nisu svakog dana zajedno zbog njegovog angažmana u Kini. Zato je i ovu pauzu, kao i svaku drugu koju ima u klubu, rešio da iskoristi da ode na odmor sa Atinom i Nikom. Njih dve obožavaju sunce i more pa je iz tog razloga lako odlučio da ih usred zime odvede u Dubai. Pre dva meseca je rezervisao hotel u kojem godinama odseda kad god je u ovom emiratu. Svaki dan su na plaži, gde igraju fudbal i ostale sportove na pesku, smeju se, zabavljaju, plivaju s delfinima, uživaju u iću i piću i baš im je sve potaman", priča naš izvor blizak sportisti.

Ovo je prvi put da par nije zajedno na odmoru. Čak su i prošle godine u jeku skandala sa Ognjenom Vranješom bili u Dubaiju. Tada je Jelena redovno objavljivala fotografije sa suprugom, a sada se prijateljicama pravda da zbog obaveza koje ima u Beogradu nije mogla da krene na put.

"Njihov odnos je, koliko znam, i dalje zategnut, a ona priča kako je zbog snimanja koje ima morala da ostane u Beogradu. Čudno mi je to, jer je mogla da im se pridruži nakon što završi sa obavezama. Njoj je ipak krivo što nije otputovala s porodicom. Svakodnevnom je u kontaktu sa ćerkama i oduševljena je time kako one uživaju", završava naš sagovornik.

KARLEUŠA NASMEJALA SVE U "ZVEZDAMA GRANDA" JK: UZELA SAM CREVO I POLILA CECU I VIKI foto: Ana Paunković JK ispričala je u "Zvezdama Granda" anegdotu koja se desila kad je živela preko puta Viki Miljković na Bežanijskoj kosi. "Godinama sam živela preko puta Viki. Ona je poznata po tome, u ulici, da stalno kuva kotlić u dvorištu. Žena kotlić, ona je opsednuta kotlićem", rekla je Jelena, a Viki ju je prekinula: foto: Damir Dervišagić "Nije tačno, jednom godišnje! Da li ti znaš kad sam ja kuvala kotić devedeset neke, da se Jelena uplašila da se ne zapalim i da je uzela crevo da gasi požar. Gost mi je bila Ceca." "Prvo sam joj zvonila da mi otvori da kažem da gori nešto, neki dim. Gledale su na kameru i verovatno je Ceca rekla: „Ne otvaraj!“ Onda sam ja odlučila da uzmem crevo i preko dvorišnog zida da ih polijem, da ugasim vatru u dvorištu koje gori", ispričala je JK i nasmejala sve u studiju.

O Ani Nikolić NE PRIČAM S TIM DEBELIM ŽENAMA Karleuša je u jednom intervjuu s ponosom pričala kako je smršala, a na pitanje da li je o kilogramima razgovarala sa Anom Nikolić, koja ih se uspešno rešila, potkačila je koleginicu s kojom se više ne druži: "Izvini, na koju Anu misliš? To pitanje treba da postaviš Ceci, ja s tim debelim ženama ne komuniciram."

