MAJKA IVANE ŠOPIĆ OPLELA PO DRAGANI I TORTI! Njihovo vreme je prošlo, a svako treba da brine o svojoj DECI!

Majka Ivane Šopić, Dragana, koja se pojavila u studiju kao podrška ćerki koja je nominovana za izbacivanje, dotakla se teme Mitrove i Torte koji, čini se, sve češće ulaze u žestoke rasprave. Nakon što je ispratila jednu od njihovih svađa, bez dlake na jeziku je izjavila kako smatra da je vreme koje su njih dvoje imali da budu zajedno najverovatnije prošlo.

Njihov odnos izuzetno je napet, a najbrutalnija svađa od svih koja se odvila tokom jučerašnjeg dana, izazvala je reakciju i kod Ivanine majke.

"Sada je sve to zbunjujuće. U poslednje vreme mislim da su učestale svađe, da li je to vreme koji su proveli zajedno prošlo, možda. Oni valjda nisu ni živeli zajedno, svako treba da brine o svojoj deci. Mislim da je napeta uopšte situacija, koje god teme da se dotaknu, doći će do nekog sukoba", izjavila je ona ne štedeći na rečima.

