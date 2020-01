JANJUŠ PRED ULAZAK U RIJALITI ZAPOČEO AFERU SA ZVEZDOM GRANDA? Drugovima je rekao da sam žena njegovog života, FOLIRANT!

Nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" koja je insistirala da ostane anonimna otvorila je dušu, prenosi Alo pisanje Stara, vezano za Marka Janjuševića Janjuša. Navodno, njih dvoje ušli su u romansu pre nego što je on otišao u "Zadrugu" i nikada je nisu prekinuli.

On je, jednostavno, šest dana pre nego što je kročio na rijaliti imanje u Šimanovcima, prestao da joj se javlja.

"On je takav folirant, da to nigde nema, a ko bi rekao... Kada sam ga upoznala mislila sam da ne postoji iskreniji čovek od njega. Dno dna, ja ne znam šta ona žena još radi sa njim", počela je ona.

"Samo mesec dana pre nego što je ušao u 'Zadrugu', nas dvoje smo počeli neku vezicu. Inače, on je mene spazio još pre tri godine kada sam se takmičila i od tada ne prestaje da mi piše. Čak sam i poverovala da mu se dopadam i neću da lažem, imponovalo mi je njegovo laskanje. Slučajno smo se krajem jula upoznali na nekoj privatnoj proslavi i odmah smo kliknuli. Počeli smo da se viđamo kad god je on mogao, a nije mogao da prođe nijedan dan da se ne čujemo. On je čak počeo da mi ljubomoriše kad odem na svirku, pa mu ne odgovorim na poruku. Upoznao me je i sa nekim svojim drugovima, i njima je govorio da me voli i da sam ja žena njegovog života."

"Pričao mi je o braku, pitala sam ga o tome otvoreno, i on mi je priznao da sa ženom ne funkcioniše već nekoliko godina, da on nju voli i poštuje kao majku svoje ćerke, ali da su zajedno samo zbog deteta, te da je ona išla sa ćerkom kod njega u Kinu jer dete nije moglo bez oca, baš je mala vezana za njega... Poverovala sam mu. Čak ga žena nikada nije zvala kada smo se viđali, što je meni bio znak da nju ne zanima gde je on i sa kim se viđa", nastavila je pevačica.

"Nikad zvanično nije prekinuo sa mnom, samo mi se šest dana pre 'Zadruge' više nije javljao. Valjda se uplašio, ne znam šta je, ali je ispao smrad. Ima čega i da se boji, jer zna o čemu je sve pričao, kao i čemu sam sve svedočila, tako da... Ako ja razvežem jezik, on sa tom ženom više neće živeti, ma očima više neće moći da ga gleda. Volela bih da gostujem na žurki u Beloj kući, baš da vidim da li bi smeo da se pozdravi sa mnom", zaključila je ona.

