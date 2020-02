NE UZIMAJ ME U TA MASNA I POGANA USTA! Krunićeva žestoko udarila na Marijanu Zonjić: Nije štedela na REČIMA!

Iskrena ispovest Marijane Zonjić nakon diskvalifikacije iz "Zadruge" "prodrmala je kavez" i Jeleni Krunić. Ona je, naime, govoreći o čemu se radi između ostalog spomenula i Krunićevu, kojoj se to nimalo nije dopalo pa je rešila da joj žestoko odbrusi nazad.

Takođe diskvalifikovana Krunićeva nije birala reči u poruci namenjenoj Marijani, pa joj je čak i ime promenila.

"E, ovako, slušaj me K*rijana. Kažem K*rijana, jer od ukupno dva rijalitija, j*bala se sa njih deset. Kako tada dok si bila pijana nisi osetila takozvanu drogu u piću, koji sipa takozvani Lepi Mića. Prvo, ne uzimaj me u ta pogana masna usta, ako treba da ti preporučim nekog dobrog kozmetičara ili šminkera, nema problema, platiću joj, da ti za džabe odradi, jer ti je koža masna kao burek papir, tako da devojko, ako ništa, uloži u svoju kožu i kosu, jer si ti ipak, javna ličnost", počela je Krunićeva.

"Drugo, Pavla ne uplići u to, masna glavo, skini puder sa glave, pošto si proglašena za najaljkaviju pored Maje Marinković. Tako da, K*rijana, malo manje pudera na glavi, malo manje šminke po rolci, malo više pazi o pominjanju tuđih imena, malo manje korišćenja spolja tih narkotika, i šmrkanja s' k*rca određenim pevačima, tako da K*rijana, samo ću ti poručiti jedno, Pavla ne uvlači u to, to je bilo u 'Zadruzi 2', to je bila naša svađa, kada sam ja njemu zamerila, da nije suvlasnik nijednog od splavova. K*rijana, to je rijaliti", nastavila je ona.

"Treće, K*rijana, svaka peta reč ti je Iva, aman, izvadi devojku iz tih poganih masnih usta sa prljavim zubima, jer zube naravno ne pereš, nijedno jutro nisi oprala zube na vreme, kapiram, svako treće jutro si prala. Tako da Karijana, mani Ivu iz usta, nemoj da se pereš preko nje, jer si ti prva pričala o tome, i to se sve videlo spolja. A drugo, pošto si javna ličnost, ušla si u "Zadrugu", kako si rekla finalistkinja "Zadruge 2"... Druže, pozabavi se padežima, srpskim jezikom i književnošću, ako ti je tolika frka, držaću ti časove za džabe, j*biga, javna si ličnost", dodala je Jelena.

"Nepismena, devojka koja ima u 20 minuta četrdeset hiljada lapsusa, promene padeža, glagolskih oblika, zatim, koliko promašaja samih prideva, ne znam da li si ikada čula za imenicu, za Prezent, sadašnje vreme, ili za buduće vreme, možda neke predloge, priloge, glagole... Nije nikakav problem za 'dž' ću ti držati časove, ako budem imala vremena, a ako ne, onda ću platiti neku najbolju profesorku, da ti drži časove, pošto si jadna ostala bez stvari, a tamo ste se menjali sa stvarima, samo što se tamponima niste menjali, j*bem vas u usta da vas j*bem sve, a Pavla izuzmi iz priče", zaključila je vidno iznervirana Jelena Krunić.

