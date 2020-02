JEDAN JE IMAO NOŽ, DRUGI ME JE DAVIO! Zoranu Pavić usred bela dana napali LOPOVI, a u tašni je imala DRAGOCENU STVAR

Zorana Pavić početkom godine doživela je veliku dramu - kad su je u centru grada u kojem živi i u kom je odrasla opljačkali! Uz pretnju nožem, lopovi su joj oteli torbu, a sada je sve u rukama policije.

Pevačici ovo nije prvi put da se nađe na meti siledžija. Pre nekoliko godina desila joj se slična situacija. Ipak, Zorana se trudi da se ne osvrće na taj stresni period, već radi na novom projektu, koji će ubrzo predstaviti publici.

- To je neka teška karma. Prošli put sam imala sreće jer su neki momci koji su tu prolazili uhvatili lopova i vratili mi tašnu. Izlazila sam iz automobila kada mi je prišao klinac i bukvalno s ramena skinuo tašnu. Bila sam u štiklama, nisam mogla da trčim, pao mi je telefon, opšti haos. Vikala sam „policija“ - kaže Zorana na početku razgovora za Kurir.

Kako si se osećala?

- Mnogo sam se glupo osećala, bila sam u šoku. Ti momci koji su mi vratili torbu, nikada to neću zaboraviti. Oni nisu čak bili ni blizu, niti su znali da pomažu poznatoj pevačici. Oni su čuli vapaj jedne žene i stigli su ga. Taj mali je pao. Kada sam videla da se vraćaju s tašnom, ne mogu da vam opišem, suze su mi krenule.

foto: Zorana Jevtić

Da li si pokušala da im se odužiš?

- Nisu mi dali ni da ih častim, ni da ih vodim negde. Pritom, u tašni su mi se nalazile pare, sestra mi se tada udala i ona mi je ostavila da nešto sutradan poplaćam za svadbu, jer je otišla na put. U torbi sam imala nešto što nije moje. Sada nisam imala sreće. Stvarno je veliki šok i stres. Ja sam bila deset dana preko, imala sam koncert na Islandu. Za Novu godinu sam pevala u Švedskoj, pevala sam i u Norveškoj. Svuda je bilo toliko lepo. Onda se vratim u svoju domovinu i na pravdi boga mi oduzmu nešto što sam pošteno i čestito zaradila.

Da li su te povredili?

- Jedan je imao nož, drugi me je davio, stvarno se potresem kad pomislim na to. Jakna mi je bila preko torbe i da se moja drugarica nije pojavila, možda bi me i fizički više povredili. Napali su jednu ženu, ta grubost koju sam osetila, to je pretužno. Koliko su to jadni muškarci.

Možda su procenili da imaš mnogo novca?

- Nisam ja narodna pevačica, niti se ikad razbacujem parama. Auto je bio zagrađen na tuđem parkingu, nije isključeno da je to namenski neko uradio. Ali ne želim da ugrozim istragu. Želim da taj stres zaboravim.

DISKRETNA NEĆU DA PRAVIM RIJALITI OD BOLESTI Pre nekoliko godina si imala zdravstvenih problema, ali o tome nikad nisi pričala. Zašto? - Ne pričam o tome. Možda je mnogo benignije nego što se pisalo. Pa ja sam i infarkt preživela, mogu sve. Jednostavno je moj stav da o tome ne pričam. Postoje ljudi koji od toga naprave čak i rijaliti šou, svako ima pravo da plasira šta želi. Čak su mi rekli da nekome mogu tako da pomognem, a ja mislim da ne mogu. Svaka priča je individualna. Mogu da pomognem poslom kojim se bavim i da pošaljem poruku pozitivnom energijom. Zahvalna sam bogu na duhu i energiji. Ne plašim se smrti, samo lošeg kvaliteta života. foto: Dragan Kadić

Kurir.rs Foto: ATAImages/ Antonio Ahel

