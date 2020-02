BUJNE PRIRODNE GRUDI ESTRADNE! Evo koje pevačica imaju PRAVO POPRSJE u eri silikona! (FOTO)

Srpske pevačice utrkuju se koja će pre otići pod nož, a fetiš su im posebno silikoni kojima uvećavaju grudi. Na prste obe ruke možete da nabrojite one koje se nisu podvrgavale estetskim zahvatima u ovom predelu tela, a koje imaju prilično bogat dekolte.

Svaka od njih ima različita iskustva, a na iznenađenje mnogih, neke od njih su čak razmišljale i o smanjivanju bujnog poprsja zbog tegoba koje imaju. I dok se neke trude da izgledaju seksi nakon ugradnje silikona, poput Jelene Karleuše, Dare Bubamare, Lune Đogani, Cece Ražnatović i mnogih drugih, Dragana Mirković, Jana Todorović, Goca Tržan, Seka Aleksić, Nikolina Kovač i Saška Karan uživaju ugled prirodnih seksi lepotica.

Međutim, ni njima nije lako da žive s bujnim poprsjem, pa su svojevremeno i otkrivale kojim problemima su izložene zbog toga.

DRAGANA MIRKOVIĆ

Volela bih manje grudi, ali neću pod nož

Dragana Mirković važi za ženu koja na sebi, osim nosa, ništa nije korigovala. Dok bi njene koleginice povećavale poprsje, ona bi svoje rado smanjila.

"Dok neke žene maštaju o povećanju, ja sam čitavog života priželjkivala da svoje bujne, prirodne grudi - smanjim. Nisam to nikada učinila zato što nisam želela da idem pod nož. S druge strane, Toni me voli ovakvu kakva jesam i ne verujem da bi on voleo da se menjam", rekla je pevačica.