MITROVOJ IMA SVE DA PRESEDNE AKO BUDE SAZNALA KO JE PRED RIJALITI VRATIMA! Niko ne zna kakve su mu namere! (FOTO)

Pavle Jovanović mnogima je zagolicao maštu pošto se tagovao pred Belom kućom "Zadruge", u kojoj je boravio protekle sezone ovog rijalitija. Na društvenim mrežama već se polemiše o tome koliko bi eventualno "zakuvao čorbu" bivšoj Dragani Mitar, kao i njenom sadašnjem ljubavniku, čivenom gospodinu Torti.

Kako nije ulazio u detalje, niko nije siguran da li je on to samo u prolazu ili planira povratak na rijaliti imanje. Mitrova i ne sumnja šta se događa, pa se veruje da bi za nju to bio veliki šok.

