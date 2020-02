OBMANJIVAO ME JE 10 GODINA! Beleslinova bivša bez dlake na jeziku: To nije čovek s kojim jedna žena može da OSTANE!

Slavko Beleslin nije se pojavio u Višem sudu u Beogradu po tužbi Ive Šiđanin, koja je pravdu potražila na ovaj način zbog navodne krađe autorskih prava bivšeg supruga za emisiju „Šta bi posle?“ (Flešbek), što je Kurir juče otkrio, a ona je za naš list rekla da ju je voditelj obmanjivao deset godina.

Iva tvrdi da je sa Slavkom skoro pet godina radila na osmišljavanju ove emisije, koja se emituje na RTS, a on je nije potpisao kao koautora. Ono što je Iva sada otkrila jeste da je paralelno s papirima za razvod podnela i tužbu za krađu autorskih prava, u avgustu 2018. godine.

U sudnici se, međutim, pojavio samo Slavkov advokat, koji je pokušao da spreči da se uvede privremena mera, koja bi podrazumevala da se Beleslinu blokiraju računi preko kojih prima sredstva za emisiju do okončanja postupka.

foto: Ana Paunković

Tokom procesa Ivina advokatica je podnela dokaze koji svedoče o tome da je učestvovala u pripremama za emisiju koju trenutno vodi njen bivši suprug. Sudiji je dostavila kopiju svog rokovnika s beleškama iz tog perioda, doktorsku disertaciju prema kojoj se vidi da je emisija njena ideja, kao i kopije mejlova sa studentima o planiranoj emisiji.

Kako je prema rečima zastupnice Šiđaninove izneto na ročištu, od prošlog ročišta su se stvari promenile, jer je tuženi dosad govorio da nema nameru da eksploatiše predmetnu emisiju u javnosti, a nesporno je da se ona emituje na RTS. Međutim, advokat Beleslina je istakao da je neistinito da je Slavko govorio da nema nameru da je prikaže, već je činjenica da u trenutku održavanja prethodnih ročišta to nije učinio.

"Detalje procesa ne mogu da iznosim, emisija se emituje, to je projekat koji smo moj bivši suprug i ja radili skoro pet godina i sada se, nažalost, nalazimo u ovakvoj situaciji. Sasvim sigurno će biti prilika za dalju komunikaciju", rekla je Iva za Kurir, a potom prokomentarisala Slavkovu izjavu da su se razišli prijateljski.

"Naš razvod nije bio tako lep kao što je predstavljen", naglasila je kratko, pa smo je upitali na šta konkretno misli.

1 / 5 Foto: Ana Paunković

"Recimo da sam bila obmanjivana čitavih deset godina i to su neke stvari preko kojih se ne prelazi. Posle svega toga ne možete s nekim ostati u dobrim odnosima, a ne prijateljskim. Celu tu priču oko njega i našeg braka definisala bih tom rečenicom. To nije čovek s kojim jedna žena može da ostane u braku, a kad je reč o ovom projektu, na kom smo zajedno radili pet godina, nisam mogla da očekujem da on moj rad ne priznaje. To je sada jedino za šta se ja borim", poručila je Šiđaninova za naš list i dodala da sporna emisija nije razlog rastanka, dok Belesnin nije odgovarao na pozive.

Svađa s radnikom "Parking servisa" POLOMIO STAKLO Pre skoro godinu dana Beleslin je napravio incident na parkingu kod Beton hale, kada je nakon rasprave s radnikom "Parking servisa" šakom lupio u staklo i polomio ga. Tada je otišao s lica mesta, a potom se vratio kako bi sačekao policiju.

Kurir/Nevena Mijušković/Foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

